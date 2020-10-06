Во вторник, 6 октября, на аэродром Кульбакино в Николаеве прибыл самолет из Харькова с телами трех курсантов, погибших в авиакатастрофе Ан-26 — Владимира Олабина, Андрея Померанцева и курсанта из Херсона Александра Клевца.
Об этом сообщили в Николаевском областном военном комиссариате.
Также на борту самолета были родственники погибших ребят и их друзья-курсанты. Самолет встретил личный состав воинских частей и военных комиссариатов Николаевского военного гарнизона.
На аэродроме прошла церемония прощания — присутствующие почтили память курсантов минутой молчания и отдали дань погибшим.
Напомним, что в среду, 7 октября, в Николаевской области объявили Днем траура по погибшим курсантам в авиакатастрофе самолета АН-26, разбившегося под Харьковом.
Как известно, в результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.
Прощание с курсантами состоится возле мемориального комплекса в честь отряда Константина Ольшанского по улице Адмиральской с 9:00 до 10:00.
Во вторник, 6 октября, на аэродром Кульбакино в Николаеве прибыл самолет из Харькова с телами трех курсантов, погибших в авиакатастрофе Ан-26 — Владимира Олабина, Андрея Померанцева и курсанта из Херсона Александра Клевца.
Об этом сообщили в Николаевском областном военном комиссариате.
Также на борту самолета были родственники погибших ребят и их друзья-курсанты. Самолет встретил личный состав воинских частей и военных комиссариатов Николаевского военного гарнизона.
На аэродроме прошла церемония прощания — присутствующие почтили память курсантов минутой молчания и отдали дань погибшим.
Напомним, что в среду, 7 октября, в Николаевской области объявили Днем траура по погибшим курсантам в авиакатастрофе самолета АН-26, разбившегося под Харьковом.
Как известно, в результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.
Прощание с курсантами состоится возле мемориального комплекса в честь отряда Константина Ольшанского по улице Адмиральской с 9:00 до 10:00.