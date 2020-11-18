Изменения в постановление Кабинета Министров о карантине, которые вводят «Приоритетные часы» для людей пожилого возраста, вступили в действие и имеют целью снижение уровня инфицирования групп риска.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ.

— Люди пожилого возраста относятся к группе риска. Поэтому важно, чтобы они как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет. «Приоритетные часы» действуют с 10:00 до 12:00. Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут придерживаться этого, — сказал Максим Степанов.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не видит смысла в карантине выходного дня, направленного на борьбу с COVID-19.

Как известно, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня. Президент Владимир Зеленский заверил, что анонсированный Минздравом карантин выходного дня продлится лишь несколько недель. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готов подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня. В среду, 11 ноября, в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».

Позже против карантина выходного дня выступил и мэр Николаева Александр Сенкевич.

16 ноября Николаев обратился к премьер-министру с просьбой пересмотреть «карантин выходного дня».

Однако, Верховная Рада Украины не поддержала постановление, согласно которому правительству могли рекомендовать смягчить карантин выходного дня.



