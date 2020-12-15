За законопроект в целом проголосовали 300 депутатов.

НАПК вновь дают право контролировать и проверять декларации чиновников и судей, контролировать обнародования таких деклараций, мониторить образ жизни чиновников, которые вносят декларации.

Также агентство получает право иметь непосредственный автоматизированный доступ к справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности содержащим информацию с ограниченным доступом и администратором которых являются госорганы, и пользоваться государственными средствами связи.

Также уполномоченные лица НАПК получают право:

беспрепятственно входить в помещения государственных органов по служебному удостоверению и иметь доступ к документам и другим материалам, необходимым для проведения проверки;

требовать необходимые документы и другую информацию, в том числе с ограниченным доступом, в связи с реализацией своих полномочий;

в соответствии с распределением обязанностей составлять протоколы об административных правонарушениях;

получать письменные объяснения от должностных лиц и служебных лиц государственных органов, независимо от формы собственности.

В законе также содержатся полномочия агентства по контролю за судьями. В случае, если НАПК выявляет коррупционное правонарушение, которое совершил судья или судья Конституционного суда, тогда агентство должно об этом сообщить Высшему совету правосудия или председателю Конституционного суда. Также только глава НАПК и его заместители могут составлять и направлять протокол о нарушении относительно судей.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.