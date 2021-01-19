Отменено решение всех местных советов на Закарпатье о функционировании региональных языков.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя в Facebook.

Сообщается, что в ответ на обращение уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены до сих пор действующих противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков, в секретариат уполномоченного по защите государственного языка пришло письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решением Береговского районного совета признаны утратившими силу решение о региональном языке Береговского и Виноградовского районных советов.

Таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменено.

В ноябре Тарас Креминь направил письмо Венедиктовой по обеспечению отмены в областях функционирования региональных языков.

Ранее было отменено решение Нижнеапшанской сельской рады «О признании английского языка региональным языком».

Также решение об отмене функционирования регионального языка было принято Старобельской горсоветом.

Напомним, глава планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета Федор Панченко считает, что «неофициальная часть» заседаний комиссии может проходить на русском языке, а украинский нужно использовать для занесения сведений в протокол. Таким образом, по мнению Федора Панченко, комиссия будет работать удобно и эффективно.

Ранее сообщалось, что в Николаеве до сих пор действует решение 2012 года о предоставлении русскому статуса регионального. На следующей сессии Николаевский горсовет планирует рассмотреть вопрос его отмены.

Также Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что обратится к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой обеспечить органами местной власти выполнение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Это произошло после того, как во время заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам в Николаевском городском совете депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Руслан Москаленко отказался переходить на украинский язык.