В управляющей компании «Місто для людей» отреагировали на жалобы жильцов трех домов в Ингульском районе, которые опубликовал активист и советник губернатора по вопросам борьбы с коррупцией Денис Жело.

Напомним, ранее он написал о том, что жители домов по улице Космонавтов, 74 А, 124 и ул. Нагорной, 87/1 создали ОСМД и пытаются юридически разорвать отношения с «Місто для людей». Люди обвиняют управляющую компанию в том, что она не подписывает акты передачи домов и игнорирует их обращения по поводу отказа от ее услуг.

В «МДЛ» подтвердили, что согласно пункту 34 договора о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом, если в течение срока действия договора совладельцы принимают решение об изменении формы управления домом или об избрании другого управляющего, то договор досрочно прекращается через два месяца с даты получения управляющим сообщения от совладельцев.

Однако в управляющей компании заявили, что к ним «никаких сообщений об отказе от ее услуг и расторжения договорных отношений от совладельцев домов по ул. Космонавтов, 74 А, 124 и ул. Нагорной, 87/1 НЕ поступало».

Также в «МДЛ» отрицают заявление Дениса Жело о том, что компания умышленно блокирует хозяйственную деятельность новосозданных ОСМД, шантажирует людей отключением электричества и запугивает начислением вымышленных долгов.

«Такие высказывания ничем не подтверждены и не имеют никаких юридических и фактических оснований», — заявили в компанни.

В «Місто для людей» ответили и на жалобы о затопленном канализацией подвале.

«В публикации не указано конкретного адреса, даты, лица, которое жалуется, соответственно компания не может обработать эту жалобу. В случае предоставления полной информации компания будет возможность прокомментировать ситуацию и решить проблему», — отметили в МДЛ.

Ранее сообщалось, что жители многоквартирного дома по Николаевской, 12а пытаются отказаться от услуг управляющей компании «Мiсто для людей», однако не могут найти ее представителей, чтобы расторгнуть договор.

Также сообщалось, что коллекторы, действующие в интересах управляющей компании «Місто для людей — Миколаїв», требуют от жильцов дома по адресу Новостройная, 1 погасить задолженность по двойным платежкам, угрожая взыскать через суд сумму в 5 раз больше нынешней.

Напомним, что 10 февраля 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич поручил директору Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергею Кореневу разобраться в ситуации, когда жители города получают платежки с насчитанной от двух разных организаций платой за обслуживание их дома. Однако, спустя месяц, горожане снова получили двойные платежки за коммунальные услуги. В частности, жильцам дома по адресу Новостройная, 1 пришли платежки от ЖЭКа «ДЭЗ «Океан» и от управляющей компании «Місто для людей — Миколаїв».

После этого, Сергей Коренев рассказал, что на сегодняшний день ситуация с двойными платёжками рассматривается в суде и, предположительно, разрешится весной этого года. В конце мая 2020 года директор Департамента ЖКХ рассказал, что рассмотрение ситуаций с двойными платёжками в суде может растянуться на все лето.