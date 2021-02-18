Доктор философии в сфере экономики, магистр госуправления, адвокат Андрей Зинченко сказал, что вопросы, связанные с реорганизацией учреждений профтехобразования в Николаеве на данный момент решаются на уровне Минобразования, а не области.

Об этом шла речь в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Напомним, что в январе разгорелся конфликт, связанный с реорганизацией Высшего профучилища № 7 в Николаеве. Депутаты облсовета заявили о том, что чиновники департамента образования ОГА нарушают закон, пытаясь объединить три училища в Николаеве, и выссказали опасения, что имущество ВПУ № 7 отдадут третьим лицам.

В результате депутаты решили вынести на сессию вопрос об обращении в Министерство образования и к правительству с просьбой приостановить ликвидацию Высшего профессионального училища № 7.

— Если стоит вопрос о том, что у нас есть три училища, которые Министерство таким образом решило реорганизовать... На секундочку, собственник — Министерство, оно уполномочено принимать такие решения на основании анализа данных, какая там численность контингента, соответствует ли оно званию высшего, какие есть профессии, — отметил Андрей Зинченко.

По его мнению, вопрос нужно обсуждать не на заседаниях комиссий в здании облсовета, а в самих училищах при участии депутатов.

— Они посмотрят, действительно ли там эффективно используются средства или необходимо провести реорганизацию так, чтобы оно было более комплектно, — отметил он.

Андрей Зинченко акцентировал внимание, что решение принимается не на уровне области, поскольку речь идет об имуществе, которое на данный момент принадлежит государству.

— Если бы решение (о передаче имущества в собственность области, — прим.) было принято в прошлом году, вопрос был бы по адресу. На данный момент вопрос не по адресу. Я имею сомнения, что очень глубоко в этом вопросе новый состав депутатов успел разобраться. Для этого необходимо не просто заслушать две стороны в течение нескольких часов на комиссии, а необходимо выехать в одно училище, в другое, посмотреть, как это было, — добавил он.