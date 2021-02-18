Николаевский облсовет рассмотрит передачу из госсобственности имущественных комплексов 27 учреждений профессионально-технического образования.

Такой проект решения вынесен на сессию, которая должна состояться 16 марта.

Отметим, что согласно реформе профтехобразования, местные советы с 2016 года должны были забрать на свой баланс учреждения профтехобразования. Однако Николаевский облсовет этого до сих пор не сделал.

На заседании 16 марта областной совет планирует принять имущество 27 образовательных учреждений, 11 из которых находятся в Николаеве.

Напомним, что в январе разгорелся конфликт, связанный с реорганизацией Высшего профучилища № 7 в Николаеве. Депутаты облсовета заявили о том, что чиновники департамента образования ОГА нарушают закон, пытаясь объединить три училища в Николаеве, и выссказали опасения, что имущество ВПУ № 7 отдадут третьим лицам.

В результате депутаты решили вынести на сессию вопрос об обращении в Министерство образования и к правительству с просьбой приостановить ликвидацию Высшего профессионального училища № 7.

Доктор философии в сфере экономики, магистр госуправления, адвокат Андрей Зинченко пояснил, что вопросы, связанные с реорганизацией учреждений профтехобразования в Николаеве на данный момент решаются на уровне Минобразования, а не области, поскольку такие учреждения еще не приняты облсоветом.