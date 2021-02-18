Николаевские школьники присоединились к Всеукраинской благотворительной акции «Подарок для пушистиков». Дети вместе с учителями и родителями изготовили кроватки для жителей «Центра защиты животных», а также купили корм и игрушки.

Об этом идет речь в сюжете канала «Суспільне: Миколаїв».

По состоянию на 17 февраля, в Центре защиты животных находятся 50 собак, однако их количество постоянно меняется. Отмечается, что в зимний период бездомные животные нуждаются в повышенном внимании и помощи.

— Период и условия их пребывания улучшаются и становятся более комфортными. Это ради того, чтобы животному было теплее в зимний период, когда на улице минусовая температура, — рассказал директор КП «Центр защиты животных» Виктор Линник.

Школьники приобщаются к акции пятый год подряд. Большинство подстилок и игрушек для животных делали на уроках труда, используя швейные машинки.

— Это и социализация личности, это воспитание человеческих ценностей, качеств человека. А самое главное человеческое качество, пожалуй, это доброта. Это хорошее отношение к окружающим, к братьям нашим меньшим, и мы ежегодно, и даже чаще, участвуем в таких акциях, — рассказала директор школы № 56 Ольга Мазур.

Всего к акции присоединились более двух сотен учеников 56 школы. Они сшили 50 подстилок. Кроме того, в акции приняли участие учащиеся юридического лицея, 16-й и Новопетровской школ.

Ранее сообщалось, что в Первомайской ветбольнице возобновили стерилизацию бродячих собак и кошек — деньги на покрытие расходов выделили из горбюджета.

Также стало известно, что с марта этого года в Николаеве планируют ввести «ветеринарный билет», который даст возможность владельцу домашней непородистой собаки бесплатно стерилизовать, вакцинировать и чипировать свое животное.

Напомним, в январе 2021 года сообщалось, что на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета нет средств.