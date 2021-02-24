Мэр Николаева Александр Сенкевич склоняется к тому, чтобы перевести детсады и школы с самостоятельной организацией питания в централизованную систему.

Об этом он сказал утром 24 февраля на заседании исполнительного комитета, передает корреспондент НикВести.

Как сообщалось, родители воспитанников ряда дошкольных учреждений, которые сейчас сами занимаются организацией питания детей, бьют тревогу из-за того, что их сады, возможно, снова будет обслуживать коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП).

23 февраля родители воспитанников детсада № 117 обратились к депутатам городского совета с просьбой поспособствовать тому, чтобы их сад не лишали возможности самостоятельно организовывать процесс питания.

В мэрии объяснили такую инициативу необходимостью экономии бюджетных средств путем перевода данных садов на обслуживание централизованной бухгалтерии. Как сообщила, нальница управления образования Анна Лычко, сейчас 11 садиков и 7 школ находятся на индивидуальной бухгалтерии в связи с тем, что они самостоятельно занимаются процессом приготовления пищи и выбора поставщика.

Если такие сады переведут в централизованную бухгалтерию, то у них изменится процесс приготовления, поскольку отдел образования закупает через тендер услугу для всех учреждений у одного предприятия. В данном случае — у коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях.

Городской голова отметил, что учреждения с самостоятельным приготовлением еды дополнительно «съедают» 5,8 миллиона гривен городского бюджета в год из-за необходимости содержать в штате бухгалтеров и поваров.

— Нам, плательщикам налогов, это стоит 5,8 миллионов гривен. К примеру, сегодня у нас утвержден бюджет Николаева, в котором на капитальный ремонт дорог выделяется 40 миллионов гривен. Представьте, что из 40 миллионов гривен мы выделяем 6 просто на отдельные учебные заведения, в которых бухгалтерия ведется не централизовано. Во всех других учреждениях ведется централизованная бухгалтерия при управлении образовании, — сказал он.

Также Александр Сенкевич отметил, что в остальных учебных заведениях, которые обслуживают централизовано, процесс приготовления пищи заложен в тариф. А в учреждениях с самостоятельным приготовлением существует и тариф на питание, и есть штатные единицы — повара, которым платят зарплату. Также городской голова заявил о том, что в таких садиках числится до 9 поваров в штате, хотя в среднем в садах работают 3-5 работников кухни.

— Получается двойная нагрузка — есть тариф и есть зарплаты людей, которые готовят. Более того, проведя ревизию, в среднем на кухне одного садика работает около трех поваров, до пяти. В некоторых учреждениях, о которых идет речь, количество поваров — до 9. Что они там девятером делают — я не знаю. Может, там какой-то ресторан. Если мы говорим сегодня о закупке такими садиками, нет никаких проблем. Кто закупает — тот контролирует. Что нужно сделать? Оставить людей, которые сегодня работают в садах и готовят еду? Мы планируем их оставить. Речь о питании? Или о деньгах и ставках? Если о деньгах и ставках — мы вообще не будем его рассматривать. Если о питании, пожалуйста. Повара, которые работают, остаются на своих местах. Вы же поварам своим доверяете? Доверяете. Если они будут получать плохие продукты, они будут говорить: «Это плохие продукты. Сенкевич нас обеспечивает плохими продуктами», — сказал мэр.

Вечером 23 февраля, во время прямого эфира в соцсетях, Александр Сенкевич также сказал, что родительский комитет может выбрать человека, который сделает санитарную книжку и будет проверять питание детей ежедневно.

— Идете на работу, заводите ребенка и проверяете продукты. Это возможно. Поэтому меньше ходите по комиссиям, получайте эту книжку и контролируйте продукты самостоятельно. Это не будет отнимать много времени. Все идут под одно правило, как это делается в других местах города Николаева. Мы не можем эмоции одних людей переводить в 5,8 миллионов гривен. Если у вас есть такие деньги — давайте их в бюджет Николаева и тогда все останется, как есть, — резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях победило в аукционе повторного тендера на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год стоимостью в 120,5 миллиона гривен.

Напомним, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях, что равно 148 гривнам в месяц.

В мэрии Николаева пояснили введение платы за питание младшеклассников увеличением их количества и подорожанием продуктов.

Для того, чтобы обеспечить бесплатное питание воспитанников детсадов и учеников младших классов в Николаеве, необходимо 240 миллионов гривен. В бюджете города на этот год на питание дошкольников и учеников младших классов предусмотрено 106 миллионов гривен.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что причиной принятия решения о финансировании не в полном объеме питания дошкольников и учеников младших классов в Николаеве было принято из-за нехватки средств бюджета.

Также напомним, что обыски на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета по причине закупок некачественных продуктов, при которых было зафиксировано хищение бюджетных средств начались 20 февраля 2019 года. После обысков в полиции заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы.

В полиции сообщили, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, так как доля молочных жиров составляла менее 1%.

На то время секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова вызвала всех ответственных за организацию питания в школах и детсадах города в связи с проводившимися вчера массовыми обысками в деле о закупках некачественных продуктов питания.

В свою очередь первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко, который исполнял обязанности мэра, пока Александр Сенкевич находился в отпуске, сообщил, что отстранил директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеба Новоторова после проведенных обысков.