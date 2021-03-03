Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что ремонтные работы на пересечении улиц Генерала Карпенко и Крылова вскоре возобновятся.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях во вторник, 2 марта, пишут НикВести.

— Да, я тоже хочу наконец-то закончить эти работы. Ожидаем погодных условий и будем укладывать второй слой асфальта, поставим эти люки, ливнестоки. Также будут возобновлены все пешеходные зоны и будут нормально сданы. Пока что объект не сдан и деньги не выплачены, — сказал мэр.

Ранее вице-мэр Николаева, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев рассказал, что реконструкцию перекрестка улиц Карпенко и Крылова завершат в первой половине 2021 года.

Стоит отметить, что сроки окончания работ по реконструкции перекрестка на 2КП переносят уже в четвертый раз. В частности, ранее директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев обещал закончить ремонт к началу сентября 2020 года. Позже он сообщил, что на завершение работ нужно еще два месяца. Кроме этого, мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что ремонт дорожного покрытия на перекрестке улиц Генерала Карпенко и Крылова в Николаеве завершат в 2020 году, однако данные работы так и не были выполнены.

Ранее сообщалось, что возле остановки «2 КП» на перекрестке улиц Карпенко и Крылова, который ремонтируют с мая 2020 года, «поплыла» новая тротуарная плитка.

Как известно, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что ремонт дороги на перекрестке завершат в 2020 году, а работы по благоустройству — уже в 2021 году.

Также сообщалось, что на реконструкцию перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова в Николаеве в 2021 году планируют потратить еще 2 миллиона гривен.

Напомним, в сентябре 2018 года жильцы домов №8, №12/3 и №12/4 по улице Крылова в Заводском районе Николаева жаловались, что общественный транспорт объезжает улицу, на которой постоянные пробки, через их дворовую территорию, тем самым разрушая асфальт, за который они так долго боролись.

Позже стало известно, пропускные возможности перекрестка «Карпенко — Крылова» ухудшились месяц спустя после нанесения разметки, в связи с чем было принято решение нанести новую разметку, которая позволила бы решить проблему с пробками на данном участке. Был разработан предварительный проект разметки и управление транспорта Николаевского городского совета обратилось за помощью к своим коллегам - компании «А+С», после чего нанесли новую разметку. Однако это не решило проблему и на данном участке снова возникли пробки.

После этого было принято решение реконструировать перекресток улиц Генерала Карпенко и Крылова. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета отдал подряд по реконструкции перекрестка за 22 миллиона гривен фирме из Одессы. Работы по реконструкции данного перекрестка начались в мае 2020 года.

При этом, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев рассказал, что реконструкция проблемного перекрестка «Карпенко — Крылова» будет завершена к началу сентября 2020 года. Позже Сергей Коренев рассказал, что на завершение реконструкции перекрестка нужно еще два месяца.

В сентябре работы на перекрестке приостановили, поскольку при его реконструкции были обнаружены сети «Николаевоблэнерго», которых не было на картах и планах, а также спецсвязь «Укртелекома», которая раньше шла в воинскую часть. Позже мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что подрядная фирма вскоре возобновит работы.

Также жители Николаева жаловались, что при реконструкции перекрестка на пересечении улиц Крылова и Карпенко рабочие не ограждают глубокие разрытия.

В ноябре мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что реконструкция перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова находится на завершающей стадии.

12 декабря стало известно, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета после корректировки проекта по реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова планирует потратить еще 8,4 миллиона гривен.