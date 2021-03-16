Во вторник, 16 марта, в части Заводского района Николаева не будет света.

Об этом сообщила Служба оперативного реагирования Николаевского горсовета.

Отмечается, что света не будет до 17:00 в микрорайонах Лески и Намыв из-за плановых ремонтных работ на подстанции «Лески», которые будет проводить «Николаевоблэнерго».

Напомним, днем 8 февраля в Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайонах Лески и Намыв.

Также в конце января в родильном отделении Первомайской больницы произошло аварийное отключение электроэнергии.