Во вторник, 16 марта, в части Заводского района Николаева не будет света.
Об этом сообщила Служба оперативного реагирования Николаевского горсовета.
Отмечается, что света не будет до 17:00 в микрорайонах Лески и Намыв из-за плановых ремонтных работ на подстанции «Лески», которые будет проводить «Николаевоблэнерго».
Напомним, днем 8 февраля в Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайонах Лески и Намыв.
Также в конце января в родильном отделении Первомайской больницы произошло аварийное отключение электроэнергии.
2 декабря из-за аварии на высоковольтной сети в Заводском и Центральном районе Николаева отключили электричество. Из-за аварийной ситуации произошла внезапная остановка котлов. В связи с этим без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, 5 лечебных учреждений.
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
Во вторник, 16 марта, в части Заводского района Николаева не будет света.
Об этом сообщила Служба оперативного реагирования Николаевского горсовета.
Отмечается, что света не будет до 17:00 в микрорайонах Лески и Намыв из-за плановых ремонтных работ на подстанции «Лески», которые будет проводить «Николаевоблэнерго».
Напомним, днем 8 февраля в Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайонах Лески и Намыв.
Также в конце января в родильном отделении Первомайской больницы произошло аварийное отключение электроэнергии.
2 декабря из-за аварии на высоковольтной сети в Заводском и Центральном районе Николаева отключили электричество. Из-за аварийной ситуации произошла внезапная остановка котлов. В связи с этим без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, 5 лечебных учреждений.