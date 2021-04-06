На территории регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса» планируют установить пропускной пункт, чтобы ограничить движение транспорта.

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Национального природного парка «Белобережье Святослава» Юрий Козловский в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Одной из причин принятия такого решения стал инцидент в начале февраля этого года, когда группа блогеров каталась по территории заповедной зоны на внедорожниках. После этого служба охраны национального природного парка «Белобережье Святослава», расположенного на Кинбурнском полуострове, составила акт нанесенного вреда природе.

По словам Юрия Козловского, нарушители приехали на Кинбурнскую косу без какого-либо предупреждения.

— Эта ситуация — одна из последних капель, которая переполнила определенную чашу. Этот вопрос назревал последние два года. Я его поднимал и в Министерстве экологии, и в органах власти. Мы не ожидали, что это произойдет зимой, честно говоря. Летом люди работают круглосуточно и без выходных, в зимний период всегда была возможность (для людей, — прим.) работать восьмичасовой рабочий день с выходными, но с дежурствами. Понятно, что массового охвата территории я не могу требовать в этот период. К сожалению, условия складываются так, что вопросы защиты Кинбурна становятся остро круглый год, и днем, и ночью, потому что эта группа автотранспорта заехала почти в ночь. Это был не первый случай, но базы отдыха нас предупреждали, что будет такой заезд, мы проводили профилактическую работу с людьми. Процентов 80 адекватно реагировали, поэтому не было всплеска негатива, хотя проблему мы видели уже тогда. Но в этот раз получилось спонтанно, мы не были проинформированы, — рассказал Юрий Козловский.

Он также добавил, что на данный момент на решение проблемы с транспортом не хватает ресурса. Кроме того, запрет въезда автомобилей вызовет несоответствие с главной задачей парка, а именно — обеспечивать отдых посетителей.

— Я считаю, что это проблема номер один на сегодня. У нас не хватает ни законодательной базы, ни материального ресурса для того, чтобы сразу решить эту проблему. Проект организации территории не предусматривает закрытие национального парка, потому что его задачей является организация отдыха людей. Есть такое понятие, как допустимая антропогенная нагрузка на окружающую среду. Каждый год мы делаем анализ относительно соблюдения такой нагрузки. По транспорту это возникло только в последние два года, потому что раньше отсутствие дороги играло положительную роль в сохранении Кинбурна, так как внедорожников еще было недостаточно в Украине, — объяснил и. о. директора нацпарка.

Юрий Козловский отметил, что передвижение на внедорожниках по территории заповедной зоны создает серьезную угрозу не только для природы, но и для отдыхающих.

— Для многих это становится тест-драйвом, потому что люди купили очень проходные автомобили, а если сделают везде дороги, будет не интересно. Кроме джипов есть еще квадроциклы и багги, к сожалению, они массово начинают испытывать себя на территории Кинбурна. Все это в комплексе создает угрозу уничтожения такой уязвимой територии, как коса, потому что у нее очень подвижная почва, растительность очень уязвима, а когда еще выезжают на пляжные зоны, где люди отдыхают, это даже создает угрозу здоровью людей, — считает и. о. директора.

Руководство парка намерено ограничить проезд транспорта на косу, для этого планируют обозначить единственный въезд и запретить остальные. Контрольно-пропускной пункт будет работать на постоянной основе на границе Николаевской и Херсонской областей.

— Наша стратегия такова, что должна быть все же ограничена возможность проезда на Кинбурн, в первую очередь через другие участки, кроме определенного. То есть, будет определен один въезд, через который весь транспорт будет заезжать на Кинбурнскую косу. Там будет организован контрольно-пропускной пункт. Мы его уже обустраивали в прошлом году, но он работал периодически, — рассказал Юрий Козловский.

Представитель национального парка убежден, что каждый посетитель Кинбурнской косы должен быть проинформирован о режиме ее работы, о мерах пожарной безопасности и правилах движения транспорта на территории заповедной зоны. Отдыхающих обязуют расписаться в журнале инструктажа, в случае нарушения они понесут ответственность.

Как сообщалось ранее, Юрий Козловский высказал мнение о том, что для решения проблемы с отходами на Кинбурнской косе, громады, Нацпарк и бизнес должны объединиться и организовать процесс сортировки мусора, а также установить локальные очистные сооружения.