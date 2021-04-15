Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области составляет по состоянию на утро четверга, 15 апреля, составляет 70,3%.

Об этом свидетельствуют данные областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что за минувшие сутки, 14 апреля, в Николаевской области зарегистрировано 404 новых случая COVID-19, а в Украине всего 16427. При этом, вакцинировали 470 человек от коронавируса на Николаевщине.