Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области составляет по состоянию на утро четверга, 15 апреля, составляет 70,3%.
Об этом свидетельствуют данные областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Напомним, что за минувшие сутки, 14 апреля, в Николаевской области зарегистрировано 404 новых случая COVID-19, а в Украине всего 16427. При этом, вакцинировали 470 человек от коронавируса на Николаевщине.
|
Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у МиколаєвіТарас Кремінь
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области составляет по состоянию на утро четверга, 15 апреля, составляет 70,3%.
Об этом свидетельствуют данные областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Напомним, что за минувшие сутки, 14 апреля, в Николаевской области зарегистрировано 404 новых случая COVID-19, а в Украине всего 16427. При этом, вакцинировали 470 человек от коронавируса на Николаевщине.