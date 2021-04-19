Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на утро понедельника, 19 апреля, составляет 65,3%.

Такие данные предоставило управление здравоохранения Николаевской ОГА, пишут НикВести.

Согласно информации аналитической системы MEDdata по состоянию на 10 утра 19 апреля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1710 человек, больных на коронавирус или с подозрением:

в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 127 больных ( загруженность 97,7% );

Первомайская центральная районная больница - 100 больных и 1 с подозрением (загруженность 84,2%);

городская больница №1 Николаева - 216 больных (загруженность 80%);

родильный дом №1 Николаева - 20 больных (загруженность 20%);

Южноукраинска городская многопрофильная больница - 48 больных и 9 с подозрением (загруженность 47,5%);

Баштанская центральная районная больница - 34 больных и 5 с подозрением (загруженность 83%);

Вознесенская городская многопрофильная больница - 68 больных и 13 человек с подозрением (загруженность 81%);

Новобугская центральная районная больница - 79 больных (загруженность 58,5%);

городская больница №3 Николаева - 149 больных и 50 человек с подозрением (загруженность 84,7%);

городская детская больница №2 Николаева - 17 больных и 8 с подозрением (загруженность 25%);

городская больница №5 Николаева - 220 больных и 78 человек с подозрением (загруженность 81,6%);

Николаевская областная детская клиническая больница - 29 больных и 10 человек с подозрением (загруженность 78%);

Николаевская центральная районная больница - 35 больных (загруженность 43,8%);

Новоодесская центральная районная больница - 77 больных (загруженность 77%);

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 118 больных (загруженность 33,7%);

Доманевская центральная районная больница - 32 больных и 10 человек с подозрением (загруженность 40%);

Очаковская многопрофильная больница - 79 больных и 4 с подозрением (загруженность 76,9%);

Снигиревская центральная районная больница - 67 больных и 7 человек с подозрением (загруженность 70,5%).

Ранее начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай заявила, что каждый 10 пациент, заболевший на COVID-19, попадает в реанимацию.

В тоже время, глава Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что снижение загруженности кислородных коек и количества госпитализированных пациентов, поможет Николаеву выйти из жесткого локдауна.

Напомним, что на Николаевщине, за последние сутки, 18 апреля, зарегистрировано 461 новый случай коронавируса, в Украине выявлено 6506.