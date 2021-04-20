Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на вторник, 20 апреля, составляет 66,1%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице Николаевской ОГА в Facebook, передают НикВести.

Согласно информации аналитической системы MEDdata по состоянию на 10 утра 20 апреля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1731 человек, болен на коронавирус или с подозрением.

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 126 больных ( загруженность 96,9% );

Первомайская центральная районная больница - 101 больной и 1 с подозрением (загруженность 85%);

городская больница №1 Николаева - 212 больных (загруженность 78,5%);

родильный дом №1 Николаева - 20 больных и 1 с подозрением (загруженность 21%);

Южноукраинска городская многопрофильная больница - 47 больных и 10 человек с подозрением (загруженность 47,5%);

Баштанская центральная районная больница - 35 больных и 5 с подозрением (загруженность 85,1%);

Вознесенская городская многопрофильная больница - 71 больной и 14 человек с подозрением (загруженность 85%);

Новобугская центральная районная больница - 80 больных (загруженность 59,3%);

городская больница №3 Николаева - 156 больных и 55 человек с подозрением (загруженность 89,8%);

городская детская больница №2 Николаева - 17 больных и 5 с подозрением (загруженность 22%);

городская больница №5 .Николаева - 221 больной и 84 человека с подозрением (загруженность 83,6%);

Николаевская областная детская клиническая больница - 30 больных и 8 с подозрением (загруженность 76%);

Николаевская центральная районная больница - 37 больных (загруженность 46,3%);

Новоодесская центральная районная больница - 74 больных (загруженность 74%);

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 121 больной (загруженность 34,6%);

Доманевская центральная районная больница - 31 больной и 10 человек с подозрением (загруженность 39%);

Очаковская многопрофильная больница - 80 больных и 4 с подозрением (загруженность 77,8%);

Снигиревская центральная районная больница - 68 больных и 7 человек с подозрением (загруженность 71,4%).



Напомним, что на Николаевщине зарегистрировано 296 новых случаев коронавируса, в Украине выявлено 8940. В тоже время, на Николаевщине вакцинировали 210 человек за прошедшие сутки, а с начала кампании - 13 735.