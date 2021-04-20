Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на вторник, 20 апреля, составляет 66,1%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице Николаевской ОГА в Facebook, передают НикВести.
Согласно информации аналитической системы MEDdata по состоянию на 10 утра 20 апреля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1731 человек, болен на коронавирус или с подозрением.
КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 126 больных (загруженность 96,9%);
Первомайская центральная районная больница - 101 больной и 1 с подозрением (загруженность 85%);
городская больница №1 Николаева - 212 больных (загруженность 78,5%);
родильный дом №1 Николаева - 20 больных и 1 с подозрением (загруженность 21%);
Южноукраинска городская многопрофильная больница - 47 больных и 10 человек с подозрением (загруженность 47,5%);
Баштанская центральная районная больница - 35 больных и 5 с подозрением (загруженность 85,1%);
Вознесенская городская многопрофильная больница - 71 больной и 14 человек с подозрением (загруженность 85%);
Новобугская центральная районная больница - 80 больных (загруженность 59,3%);
городская больница №3 Николаева - 156 больных и 55 человек с подозрением (загруженность 89,8%);
городская детская больница №2 Николаева - 17 больных и 5 с подозрением (загруженность 22%);
городская больница №5 .Николаева - 221 больной и 84 человека с подозрением (загруженность 83,6%);
Николаевская областная детская клиническая больница - 30 больных и 8 с подозрением (загруженность 76%);
Николаевская центральная районная больница - 37 больных (загруженность 46,3%);
Новоодесская центральная районная больница - 74 больных (загруженность 74%);
Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 121 больной (загруженность 34,6%);
Доманевская центральная районная больница - 31 больной и 10 человек с подозрением (загруженность 39%);
Очаковская многопрофильная больница - 80 больных и 4 с подозрением (загруженность 77,8%);
Снигиревская центральная районная больница - 68 больных и 7 человек с подозрением (загруженность 71,4%).
Напомним, что на Николаевщине зарегистрировано 296 новых случаев коронавируса, в Украине выявлено 8940. В тоже время, на Николаевщине вакцинировали 210 человек за прошедшие сутки, а с начала кампании - 13 735.
Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на вторник, 20 апреля, составляет 66,1%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице Николаевской ОГА в Facebook, передают НикВести.
Согласно информации аналитической системы MEDdata по состоянию на 10 утра 20 апреля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1731 человек, болен на коронавирус или с подозрением.
КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 126 больных (загруженность 96,9%);
Первомайская центральная районная больница - 101 больной и 1 с подозрением (загруженность 85%);
городская больница №1 Николаева - 212 больных (загруженность 78,5%);
родильный дом №1 Николаева - 20 больных и 1 с подозрением (загруженность 21%);
Южноукраинска городская многопрофильная больница - 47 больных и 10 человек с подозрением (загруженность 47,5%);
Баштанская центральная районная больница - 35 больных и 5 с подозрением (загруженность 85,1%);
Вознесенская городская многопрофильная больница - 71 больной и 14 человек с подозрением (загруженность 85%);
Новобугская центральная районная больница - 80 больных (загруженность 59,3%);
городская больница №3 Николаева - 156 больных и 55 человек с подозрением (загруженность 89,8%);
городская детская больница №2 Николаева - 17 больных и 5 с подозрением (загруженность 22%);
городская больница №5 .Николаева - 221 больной и 84 человека с подозрением (загруженность 83,6%);
Николаевская областная детская клиническая больница - 30 больных и 8 с подозрением (загруженность 76%);
Николаевская центральная районная больница - 37 больных (загруженность 46,3%);
Новоодесская центральная районная больница - 74 больных (загруженность 74%);
Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 121 больной (загруженность 34,6%);
Доманевская центральная районная больница - 31 больной и 10 человек с подозрением (загруженность 39%);
Очаковская многопрофильная больница - 80 больных и 4 с подозрением (загруженность 77,8%);
Снигиревская центральная районная больница - 68 больных и 7 человек с подозрением (загруженность 71,4%).
Напомним, что на Николаевщине зарегистрировано 296 новых случаев коронавируса, в Украине выявлено 8940. В тоже время, на Николаевщине вакцинировали 210 человек за прошедшие сутки, а с начала кампании - 13 735.