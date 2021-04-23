Жители Первомайска самостоятельно убрали мусор на побережье реки Южный Буг. Общественную инициативу провели накануне Всемирного дня Земли, который отмечается 22 апреля.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

«Третий млин» — одно из популярных мест для отдыха среди местных жителей. Акцию по уборке территории берега реки Южный Буг организовал общественный активист Александр Некрасов. О своей инициативе первомайчанин написал в социальных сетях.

— Тут популярное место, которое посещают много местных жителей Первомайска. И главной задачей было привести это место в более-менее в нормальное состояние перед началом летнего периода, — сказал Александр Некрасов.

Местные жители не только собрали мусор, но и отсортировали его. А также скосили траву на побережье и установили лавочки.

Напомним, в Центральном районе Николаева жители Матвеевки перед Пасхой и майскими праздниками провели субботники в парке Славы, лесу и на берегу реки.