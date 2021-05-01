В Николаеве во дворе по адресу улица Электронная, 56 находится огромная стихийная свалка мусора.

О свалке сообщила жительница Николаева Александра Казакова на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что данный мусор в их двор приносят жители частного сектора.

— Я так понимаю, что пасхальные праздники мы будем дружно встречать с ней (свалкой – прим.), а летом, что будет твориться – вообразить невозможно. Мы каждый день проходим по этому двору, между двумя мусорным и свалками – из частного сектора и нашей, она обычно за деревьями. Уже очень утомило наблюдать это часто, - указала Александра Казакова.

В итоге она попросила подсказать, к кому обратиться, чтобы коммунальные службы убрали свалку. На это в комментариях ей посоветовали отставить сообщение в Contact Center при горсовете Николаева.

Ранее сообщалось, что жители Николаева жалуются на свалки из куч бытового мусора в центре города.

Также глава администрации Центрального района Александр Береза посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».

До этого Александр Береза, комментируя образовывающиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.

Также в марте он заявил, что надеется, что прогнозируемые синоптиками дожди «сделают свое дело» и помогут очистить проспект Центральный от песка, который коммунальщики высыпали в зимний период.