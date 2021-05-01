В субботу, 1 мая, жители Николаева сняли на видео, как мужчины по улице катили, пиная ногами, гранитный декоративный шар из сквера «Сердце города».
Видео опубликовали в паблике Николаев как он есть.
Описываемую ситуацию зафиксировали на улице Спасской в 19:10. Шар закатили в один из дворов.
— Сегодня в 19:10 на улице Спасская взрослые мальчики «баловались» гранитным шариком из сквера «Сердце города», весело закатывая его во двор. Это ремонтные работы или очередное воровство? – сказано в сообщении.
В Николаеве в ночь на 1 мая в сквере «Сердце города» вновь упал гранитный шар с парковой тумбы.
При этом шары вернули на пьедесталы позавчера.
Впервые один из шаров упал 23 ноября прошлого года.
5 января 2021 года инцидент повторился.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета тогда объявил, что намерен обратиться в полицию из-за снесенного с постамента в сквере «Сердце города» декоративного гранитного шара.
Напомним, что в Николаеве неизвестные повредили мемориальную доску, установленную в честь бывшего директора Николаевского академического художественного русского драматического театра Николая Кравченко.
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В субботу, 1 мая, жители Николаева сняли на видео, как мужчины по улице катили, пиная ногами, гранитный декоративный шар из сквера «Сердце города».
Видео опубликовали в паблике Николаев как он есть.
Описываемую ситуацию зафиксировали на улице Спасской в 19:10. Шар закатили в один из дворов.
— Сегодня в 19:10 на улице Спасская взрослые мальчики «баловались» гранитным шариком из сквера «Сердце города», весело закатывая его во двор. Это ремонтные работы или очередное воровство? – сказано в сообщении.
В Николаеве в ночь на 1 мая в сквере «Сердце города» вновь упал гранитный шар с парковой тумбы.
При этом шары вернули на пьедесталы позавчера.
Впервые один из шаров упал 23 ноября прошлого года.
5 января 2021 года инцидент повторился.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета тогда объявил, что намерен обратиться в полицию из-за снесенного с постамента в сквере «Сердце города» декоративного гранитного шара.
Напомним, что в Николаеве неизвестные повредили мемориальную доску, установленную в честь бывшего директора Николаевского академического художественного русского драматического театра Николая Кравченко.