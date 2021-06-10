Яму, которая образовалась возле входа в детский городок «Сказка» в Николаеве в начале мая, ликвидировали.

Фотографией поделилась журналистка Мария Дорохина на своем канале в Telegram.

Как известно, эту проблему не могли устранить с начала мая. В пробоину в асфальтном покрытии сначала воткнули засохшее дерево, потом ее обнесли деревянным забором, а затем засыпали песком. После дождей он просел и горожане стали забрасывать вновь образовавшуюся дыру мусором.

1 июня николаевские активисты установили на месте ямы табличку с изображением черной дыры и информацией о ней с целью привлечения внимания к аварийному участку.