На месте провала асфальта возле детского городка «Сказка» в центре Николаева установили табличку с изображением и информацией о черной дыре.

«Монумент» поставила команда проекта детских книг «PogorelovTales».

«Цель этого импровизированного монумента — привлечь внимание к аварийному участку и предотвратить падение/травмирование пешеходов. Дополнительная функция — познавательная — просканировав QR-код на постере, дети и взрослые смогут больше узнать о таком физическом объекте как Черная дыра, и о том, что за несколько миллионов лет черные дыры теряют свою массу и могут исчезнуть» — отметили авторы.

Они выразили надежду, что такой «арт-объект» не только защитит физически детей и взрослых, но и подарит надежду, что дыра в асфальте исчезнет быстрее, чем за несколько миллионов лет.

Как известно, яму не могут заделать с начала мая. Проблему «решали» по-разному: сначала в нее воткнули засохшее дерево, потом обнесли деревянным забором, а затем засыпали песком. После дождей он просел, и теперь горожане забрасывают вновь образовавшуюся дыру мусором.