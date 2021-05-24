Яму, которая образовалась в асфальтном покрытии около входа в детский городок «Сказка», засыпали песком.

После дождей он начал проваливаться, сообщает журналистка Мария Дорохина на своем канале в Telegram.

— После того, как представители полиции выписали предписание, приехали «ЭлуАвтодорог», позаглядывали в провал, уехали, а на следующий день яма была засыпана песком — это произошло примерно в пятницу. После дождей песок потихоньку стал проваливаться, — пишет Мария Дорохина.

Напомним, пробоина образовалась еще в начале мая. Сначала в нее воткнули засохшее дерево, а потом огородили яму деревянным забором.