Провал в асфальтном покрытии возле входа в детский городок «Сказка» в Николаеве начали закидывать мусором.

Об этом сообщает журналистка Мария Дорохина на своем канале в Telegram.

Как известно, яму не могут заделать с начала мая. Проблему «решали» по-разному: сначала в нее воткнули засохшее дерево, потом обнесли деревянным забором, а затем засыпали песком. После дождей он просел, и теперь горожане забрасывают вновь образовавшуюся дыру мусором.

Напомним, еще около месяца назад на улице Садовой в Центральном районе Николаева провалился асфальт — в яму попал автобус.