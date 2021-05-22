Месяц назад на улице Садовой в Центральном районе Николаева провалился асфальт.

Фотографиями поделился николаевец Сергей Доминский в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

По его словам, в яму во дворе уже успел попасть автобус.

— Садовая 50, во дворе дома провал уже месяц. Заехал бус, провалился еще глубже. Толкали всем двором. Прошу принять меры, — написал Сергей Доминский.

17 мая НикВести писали, что возле входа в николаевский детский городок «Сказка» образовалась пробоина в асфальтном покрытии.