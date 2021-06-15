Сегодня, 15 июня, рабочие проводят исправительные работы по ливнестокам на Соборной площади в центре Николаева.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

На фотографиях видно, что на ремонтном участке разобрали несколько метров плитки, вскоре на смену ей установят новую.

По информации Преступности.нет, ремонт проводит одесская фирма «БВК ПиК Строй», которая занималась обустройством площади изначально.

Напомним, ливнестоки на Соборной площади в Николаеве очищали 7 июня.

При этом, после запуска фонтанов на площади возникла проблема со скоплением воды. Отметим, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что проблема со скоплением воды на площади и плохой работой ливневок связаны с тем, что при установке плитки работники фирмы подрядчика не выдержали необходимый уклон.

Также известно, что в июне 2020 года коммунальщики выявили в системе для отвода воды дефекты, которые не позволяют воде свободно проходить по желобам и приводят к быстрому их закупориванию.

До этого, в мае 2020-го мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что одесская фирма «БВК «Пик-Строй», занимающаяся реконструкцией Соборной площади в Николаеве, устранит все недочеты ремонта за собственный счет.

В апреле 2021-го сообщалось, что Департамент ЖКХ Николаевского горсовета потратит 9,5 миллионов гривен из бюджета развития на окончание реконструкции Соборной площади и Манганариевского сквера «Сердце города».