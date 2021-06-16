Депутат облсовета, главврач детской областной больницы Александр Плиткин выступил против желания сотрудников Центра нефрологии и гемодиализа областной клинической больницы отделиться в самостоятельное учреждение.

Свою позицию он высказал на заседании комиссии облсовета по вопросам здравоохранения в среду, 16 июня, передает корреспондент НикВести.

Он разделил мнение облздрава, заявив, что в результате отделения Центра областная больница останется без статуса опорной. Также, по его мнению, на областной совет и бюджет Николаевщины ляжет дополнительная нагрузка в виде проблем как созданного учреждения, так и больницы.

— Я категорически против отделения. Нам надо развивать другие специальности, и повышать уровень, а не понижать планку. Чтобы вы понимали, нефрологическое отделение уходит из областной больницы — и областная больница будет «немножко кастрирована», потому что все направлено будет, чтобы всех больных где-то обслуживать. А все проблемы будут ложиться на плечи областного совета и областной громады. Там не только помещения для диализа, а и большие складские помещения, где хранится необходимое, чтобы предоставлять услуги гемодиализа, — сказал Александр Плиткин.

Ранее сообщалось, что управление здравоохранения облгосадминистрации не поддерживает желание сотрудников Центра нефрологии и гемодиализа отделиться от Николаевской областной больницы.

При этом заведующая центром нефрологии и гемодиализа при Николаевской областной больнице Татьяна Костыненко заявила, что главврач Петр Рымарь использует деньги по «диализному пакету» НСЗУ на другие нужды больницы.

Напомним, что 16 марта под зданием областного совета Николаева состоялась акция медработников отделения гемодиализа и нефрологии, медики высказали желание, чтобы их отделение сепарировали от больницы и сформировали отдельный центр, в котором качественные услуги смогут получать все пациенты.

Отметим, что во время акции завотделением указала на позитивный опыт Киева, где отделение гемодиализа получило полномочия и больше не зависит от больницы, что предоставило возможность направлять средства из госбюджета конкретно на потребности и лечение пациентов, а не на содержание медкорпусов или другие нужды больницы.

Подобный митинг прошел также 25 сентября 2020 года. Медперсонал попросил депутатов облсовета как можно скорее рассмотреть вопрос создания коммунального некоммерческого предприятия и расширения койко-мест.