Людмила Левченко, фото yuzhkanews.city

В отношении бывшего директора Южноукраинской городской клинической больницы Людмилы Левченко открыли уголовное производство по факту безосновательного начисления надбавок в 300% сотрудникам учреждения, не имеющим отношения к работе с COVID-19. При этом, медики, непосредственно работающие с «ковидными» больными, не получали доплат в 300%.

Информацию об открытии уголовного производства НикВести подтвердили в Вознесенской окружной прокуратуре.

«Руководитель коммунального некоммерческого предприятия «Южноукраинская городская многопрофильная больница» в течение июля 2020 года по февраль 2021 года безосновательно, злоупотребляя своим служебным положением, устанавливала дополнительную доплату в размере 300 процентов к заработной плате работникам указанного предприятия. 26 апреля 2021 года начато расследование по ч.1 ст.364, ведется следствие», — отметили в Вознесенской окружной прокуратуре.

Мэр Южноукраинска Валерий Онуфриенко рассказал в комментарии корреспонденту НикВести, что надбавки выплачивались руководству и сотрудникам админаппарата больницы, которые молча выполняли поручения главврача.

— Когда расследование закончится, тогда уже будем делать выводы. Но факты определенные есть. Повышены были премии руководству. Выплачивались и людям, которые, может, и не работали с COVID-19. Много жалоб было. А раньше мы не могли разобраться, потому что деньги, которые поступали от НСЗУ, мы не имеем права проверять. И этим пользовались руководители данных структур. А когда мы разобрались и сказали, что прокуратура будет проверять, вышли на эти нарушения, — рассказал городской голова.

Валерий Онуфриенко, фото yuzhkanews.city

В итоге горсовет уволил директора больницы, а вслед за ним начали увольняться работники бухгалтерии, главный экономист и юристы.

— Экономист и юрист уволились сразу бегом. Особенно первый юрист, который подписывал документы. Моментально. Потому что исполняли незаконные решения своего руководителя. А почему не говорили об этом — потому что им платили больше, у них заинтересованность была. А другие медики, которые работали непосредственно с COVID-19, не получали до конца то, что должны были, — добавил Валерий Онуфриенко.

Как сообщалось, Южноукраинская городская больница осталась практически без финансирования, дыры закрывают из горбюджета, а медики, работающие с «ковидными» пациентами, за все время эпидемии только единожды получили заслуженную надбавку в 300%.

По словам медиков, они обращались в управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, однако реакции не получили. В свою очередь, в управлении здравоохранения Николаевской ОГА говорят, что не слышали о проблемах в Южноукраинской больнице, где уволилось все руководство и бухгалтерия, а медики, работающие с COVID-19 не получали надбавок.

При этом недавно в Николаеве прошла проверка областного Центра лечения инфекционных заболеваний во главе с руководителем Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрием Самофалом и председателем Николаевского областного совета Анной Замазеевой. Связана она была с отчетом Госаудитслужбы. В частности, у проверяющих вызвали вопросы «ковидные» надбавки сотрудникам и хранение денег на депозитах, которыми выплачивали зарплаты. Несмотря на то, что уголовного дела в отношении директора ЦИЗ Светланы Федоровой не открывали, у руководства облсовета и представителя НСЗУ такая ситуация вызвала интерес.

Профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала «судилищем» визит главы облсовета Анны Замазеевой и руководителя Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрия Самофалова в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».