«Николаевэлектротранс» проводит кронирование зеленых насаждений из-за их аварийности, а также в соответствии с правилами эксплуатации электротранспорта.

Об этом в комментарии СВІДОК.info рассказал главный инженер КП «Николаевэлектротранс» Вячеслав Кащенюк.

Он рассказал, что николаевцы часто жалуются на обрезку деревьев вдоль сетей электротранспорта.

— Работы проводятся согласно правил эксплуатации трамвая и троллейбуса. Данный документ введен в действие приказом Мининфраструктуры 3 февраля 2020 года. В правилах по части эксплуатации контактной сети ее расположение до стволов деревьев не должно превышать 1,5 метра, а до веток 1 метр, — отметил Вячеслав Кащенюк.

Как известно, в результате недавней непогоды в Николаеве рухнуло множество аварийных деревьев. Последний случай произошел 20 июня, там упавший ствол повредил электросети. В четверг, 17 июня, возле Дворца творчества учащихся упала огромная ель. Также вечером 15 июня дерево обрушилось на две припаркованные рядом машины.

Вячеслав Кащенюк добавил, что подобные аварийные ситуации также влияют на качество пассажирских перевозок, ведь в случае аварии движение электротранспорта блокируется. «Николаевэлектротранс» в дальнейшем продолжит работу по обрезке деревьев.

Ранее депутат городского совета Николай Капацына рассказал о необходимости реконструкции сквера «Спасский» по причине того, что 90% из растущих там деревьев аварийные.