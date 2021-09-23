Видеоблогер Олег Мудрак считает, что Николаеву необходимо отказаться от централизованного отопления и начать строить крышные котельные для многоквартирных домов.

Об этом он рассказал в своем блоге «Непрозорро» на YоuTube.

По его словам, централизованная система отопления неэффективна, так как необходимы огромные затраты, чтобы тепло поступило в каждую квартиру.

— Не может централизованное отопление быть эффективным, потому что вода греется где-то там за несколько километров, подается по трубам, хотя и говорят, что их изолируют, но все равно тепло теряется. Насосы работают, куча электроэнергии используется для того, чтобы тепло попало к нам в дома, — говорит видеоблогер.

Олег Мудрак уверен, что для города было бы выгодней перейти на автоматические крышные котельные, которые устанавливаются на кровле здания. По его мнению, их можно было бы построить на домах ОСМД и посмотреть, насколько эффективен такой вариант теплоснабжения.

— Необходимо было взять 3-5 хороших ОСМД, которые показали хорошие управленческие возможности и эффективность в работы, прописать под них программу и построить эти котельные в виде пилотного проекта. Они бы уже две-три зимы с ними прожили, они бы увидели эффективность, люди получили бы качественное тепло по доступной цене. Сегодня мы бы были фактически обучены, как правильно организовывать те самые события, которые связаны с планомерным отказом от централизованного отопления, — говорит видеоблогер.

Кроме того, он напомнил, что Государственная аудиторская служба, которая проверила бюджет Николаева за последние два года и три месяца, пришла к выводу, что город потерял 2,6 миллиарда гривен, из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений.

По мнению Олега Мудрака, эти деньги могли бы как раз и помочь городу решить многие вопросы.

— Представьте себе, эти 2,6 миллиарда гривен хранились бы на счетах и можно было бы легко перекрыть «дыру» в виде разрыва разницы по тарифам в сумме 450 миллионов. Легко! Было 2,6 миллиарда гривен, осталось 2,2, которые пускаем на улучшение нашего города, развитие благоустройства и так далее, — уверен он.

Напомним, что задолженность «Николаевоблтеплоэнерго» перед акционерным обществом «Николаевгаз» угрожает началу отопительного сезона — коммунальное предприятие может не получить необходимые для запуска котельных разрешения.