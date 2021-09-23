В киевских школах откроют пункты вакцинации от COVID. В них смогут получить прививки учителя, персонал школы и родственники учеников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно решению комиссии, КГГА и ее органы, а также районные администрации должны принять меры по размещению в учреждениях образования постоянных пунктов вакцинации, чтобы привлечь к процессу максимальное число учителей и другого персонала.

Если нет возможности разместить постоянный пункт вакцинации, то необходимо организовать вакцинацию выездными мобильными бригадами.

Также сообщается, что в школьных пунктах вакцинации смогут привиться от COVID родственники персонала и родители учеников.

Напомним, что 23 сентября в мэрии Николаева состоялся брифинг по поводу перехода города в «желтую» зону карантина. Так, начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева, а заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк рассказал, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.

Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков призвал прививаться от коронавируса невакцинированных жителей города. По состоянию на 22 сентября в Николаеве вакцинировано меньше половины жителей – 40%.