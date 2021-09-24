По состоянию на сегодня, 24 сентября Николаевщина демонстрирует показатели «оранжевой» зоны карантина, при этом находясь в «желтой», такая тенденция сохраняется второй день подряд.
Об этом сообщает Минздрав.
Согласно эпидемиологической ситуации, показатели «оранжевой» зоны имеют следующие области:
Кроме этого, такая же динамика наблюдается и в Киеве.
Отметим, что в этих регионах превышены показатели уровня заболеваемости коронавирусом. Худшая ситуация сейчас в Луганской (411), Харьковской (262) и Херсонской (218) области.
Впрочем, норма уровня заболеваемости COVID-19 должна составлять менее 75 на 100 тысяч населения.
Кроме того, области демонстрируют плохие показатели динамики госпитализаций больных коронавирусом. Ситуация является наиболее нестабильной в Черкасской области (147,1%).
Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%.
Напомним, что 23 сентября в мэрии Николаева состоялся брифинг по поводу перехода города в «желтую» зону карантина.
Так, начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева, а заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк рассказал, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса.
Ранее директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней (ЦИЗ) Светлана Федорова отмечала увеличение количества пациентов, больных коронавирусом.
Также сообщалось, что в Николаевской области превышен допустимый уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Также превышено и допустимое количество госпитализаций с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на болезнь за последние 7 дней.
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По состоянию на сегодня, 24 сентября Николаевщина демонстрирует показатели «оранжевой» зоны карантина, при этом находясь в «желтой», такая тенденция сохраняется второй день подряд.
Об этом сообщает Минздрав.
Согласно эпидемиологической ситуации, показатели «оранжевой» зоны имеют следующие области:
Кроме этого, такая же динамика наблюдается и в Киеве.
Отметим, что в этих регионах превышены показатели уровня заболеваемости коронавирусом. Худшая ситуация сейчас в Луганской (411), Харьковской (262) и Херсонской (218) области.
Впрочем, норма уровня заболеваемости COVID-19 должна составлять менее 75 на 100 тысяч населения.
Кроме того, области демонстрируют плохие показатели динамики госпитализаций больных коронавирусом. Ситуация является наиболее нестабильной в Черкасской области (147,1%).
Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%.
Напомним, что 23 сентября в мэрии Николаева состоялся брифинг по поводу перехода города в «желтую» зону карантина.
Так, начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева, а заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк рассказал, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса.
Ранее директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней (ЦИЗ) Светлана Федорова отмечала увеличение количества пациентов, больных коронавирусом.
Также сообщалось, что в Николаевской области превышен допустимый уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Также превышено и допустимое количество госпитализаций с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на болезнь за последние 7 дней.