По состоянию на сегодня, 24 сентября Николаевщина демонстрирует показатели «оранжевой» зоны карантина, при этом находясь в «желтой», такая тенденция сохраняется второй день подряд.

Об этом сообщает Минздрав.

Согласно эпидемиологической ситуации, показатели «оранжевой» зоны имеют следующие области:

Днепропетровская,

Донецкая,

Киевская,

Луганская,

Николаевская,

Харьковская,

Херсонская,

Черкасская.

Кроме этого, такая же динамика наблюдается и в Киеве.

Отметим, что в этих регионах превышены показатели уровня заболеваемости коронавирусом. Худшая ситуация сейчас в Луганской (411), Харьковской (262) и Херсонской (218) области.

Впрочем, норма уровня заболеваемости COVID-19 должна составлять менее 75 на 100 тысяч населения.

Кроме того, области демонстрируют плохие показатели динамики госпитализаций больных коронавирусом. Ситуация является наиболее нестабильной в Черкасской области (147,1%).

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%.

Напомним, что 23 сентября в мэрии Николаева состоялся брифинг по поводу перехода города в «желтую» зону карантина.

Так, начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева, а заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк рассказал, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса.

Ранее директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней (ЦИЗ) Светлана Федорова отмечала увеличение количества пациентов, больных коронавирусом.

Также сообщалось, что в Николаевской области превышен допустимый уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Также превышено и допустимое количество госпитализаций с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на болезнь за последние 7 дней.