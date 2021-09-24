По состоянию на 23 сентября, по крайней мере, одной дозой от COVID-19 вакцинированы 80% медиков и 62% педагогов.

Такие данные озвучил главный государственный санврач Игорь Кузин в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина

— По состоянию на четверг 80% медиков вакцинированы первой дозой, 63% – двумя дозами. Педагогов – 62% первой дозой, 42% – двумя дозами, – сказал Игорь Кузин.

Он также добавил, что за минувшую неделю Украина нарастила темпы вакцинации.

— Темпы вакцинации в стране за последние несколько недель немного просели. Текущий уровень вакцинации в среднем составляет 107 тысяч прививок в сутки. Однако сейчас темпы наращиваются: за последнюю неделю +22% к вакцинации первой дозой. Возобновление темпов роста вакцинации ожидается в сентябре-октябре, – добавил замминистра.

Он также сообщил, что около 89 тысяч учеников и 3,4 тысячи учителей отправились на самоизоляцию с 1 сентября в связи с тем, что контактировали с больными COVID-19.

— За минувшие сутки заболело 402 ученика и 226 учителей. Случаи заболеваемости приводят к остановке учебного процесса в учреждениях образования. Только за вчера на самоизоляцию отправили почти 7,3 тысячи учеников, а с 1 сентября около 89 тысяч – это те ученики, которые должны были быть на самоизоляции в связи с тем, что контактировали с больным COVID-19, – сказал он.

Кузин добавил, что за четверг на самоизоляцию отправили также 240 учителей и работников, а с 1 сентября – 3,367 тысяч.

— Всего в настоящее время на самоизоляции пребывает около 3 тысяч классов. На дистанционной форме работы – 145 учреждений среднего образования, которые в связи с регистрацией случаев коронавируса перевели учебный процесс на дистанционку, – добавил санврач.

Напомним, что 23 сентября в мэрии Николаева состоялся брифинг по поводу перехода города в «желтую» зону карантина. Так, начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева, а заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк рассказал, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.

Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков призвал прививаться от коронавируса невакцинированных жителей города. По состоянию на 22 сентября в Николаеве вакцинировано меньше половины жителей – 40%.

Помимо этого, вице-мэр Виталий Луков заявил, что городская власть в случае введения локдауна не будет оказывать финансовую поддержку тем рынкам, которые не вакцинируют не менее 80% своих работников.