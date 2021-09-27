В Одессе в школах вакцинировались 80% работников, поэтому с понедельника, 27 сентября, продолжат работу в штатном режиме.

Об этом заявила глава городского департамента образования Елена Буйневич.

— Завтра в Одессе будут работать очно все учебные заведения, – сообщила она.

Стоит отметить, ранее Елена Буйневич сообщала, что после введения «желтой» зоны 23 сентября в девяти городских школах — №№ 51, 59, 58, 68, 118, 122, 23, 76, 111 и Европейском лицее — не были вакцинированы 80% работников. Однако они работали в обычном режиме, поскольку непривитые сделали ПЦР-тесты.

По состоянию на 24 сентября, не имели 80% вакцинированных работников только Европейский лицей и 51 школа, а уже сегодня, 26 сентября, все достигли необходимого показателя вакцинации.

В то же время в Одесской области, согласно данным главы облдепартамента образования Александра Лончака по состоянию на 24 сентября, вакцинированы были только 63,20% работников школ.

— 408 школ имеют менее 80%, из них 11 начальных работают очно, 10 специальных тоже очно. То есть, с использованием дистанционных технологий должны работать 384 учреждения общего среднего образования области, – сообщал он.

Напомним, что 23 сентября в мэрии Николаева состоялся брифинг по поводу перехода города в «желтую» зону карантина. Так, начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева, а заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк рассказал, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.

Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков призвал прививаться от коронавируса невакцинированных жителей города. По состоянию на 22 сентября в Николаеве вакцинировано меньше половины жителей – 40%.