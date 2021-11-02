Заведующий онкогематологическим отделением детской областной больницы Михаил Адыров утверждает, что Николаевский областной совет не является контролирующим органом в отношении расхода лекарств.

Об этом он сказал изданию Mk.News.

Михаил Адыров прокомментировал слова главы комиссии облсовета по вопросам законности Дениса Андреева, который ранее заявил, что вынесет вопрос списания препаратов в больницах области на рассмотрение комиссии, а также обратится в правоохранительные органы.

— Централизированные закупки — это программы Минздрава, в которые область не может вмешаться. Там контроль выше — Госаудитслужба, а также специальная экспертная группа по закупкам. В то же время, областная власть не может не вмешиваться совсем, так как идут целенаправленные закупки, но и сильного контроля с их стороны нет. Да, областной совет является фактическим владельцем больницы — помещения и самого учреждения. Но, он не отвечает за закупку медикаментов. Для этого есть другие контролирующие органы, которые нас регулярно проверяют, мы постоянно подаем отчет. Областной совет не относится к таким органам, — сказал он.

По мнению главврача больницы Александра Плиткина, подобные обвинения депутатов «будоражат людей» и не дают врачам «нормально функционировать и работать».

— Рабочий день у нас расписан поминутно — сложные больные, заседания, консилиумы. И вдруг среди этой работы ушат грязи выливается — списание препаратов, слив в унитаз... Масса эпитетов всего и всея, — сказал Александр Плиткин.

Александр Плиткин, фото Mk.News.

Он добавил, что все препараты в учреждении используются по назначению, а контролировать процесс должна Счетная палата.

— Я знаю одно — препараты используются по назначению. В частности, у нас достаточно лекарств для онкобольных детей. Если возникает недостаток препаратов — больница на связи со всей Украиной, и можно попросить перераспределить недостающее количество лекарств. Также, у нас есть до 30 деток в кардиологии, которым требуется два препарата — «Актемра» и «Хумира». При этом, они являются взаимозаменяемыми — если, к примеру, закончилась «Актемра», то можно переходить на «Хумиру». О том, чтобы лекарства кто-то списывал или даже сливал в унитаз, речи быть не может — это полная глупость. Депутат Денис Андреев не позвонил мне, не спросил ничего, а сразу начал с обвинений. «Мы создадим комиссию, мы будем отслеживать...». У нас для подобного есть Счетная палата, которая занимается этим более серьезно. У палаты гораздо больше рычагов давления, чем у депутатов, — отметил Александр Плиткин.

Главврач больницы рассказал, что медикаменты нельзя перебрасывать с одних видов лечения на другие. Таким образом он ответил на возмущение главврача «инфекционки» Светланы Федоровой, которая писала, что детская больница списала 88 упаковок «Актемры», использующейся для лечения коронавируса.

— Препараты доходят нам по централизированным поставкам — то есть, их нельзя перебрасывать на другие виды лечения. И, даже если у лекарств истекает срок, есть специальный механизм их возврата Укрмедпоставке. Там, в свою очередь, присылают нам новые препараты с новым сроком годности. А документ, опубликованный главврачом «инфекционки» Федоровой, на котором и основаны выводы о списании лекарств, является внутренней рекомендацией Счетной палаты, разосланной по лечебным учреждениям, чтобы, в случае чего, исправить определенные нарушения, — подчеркнул Александр Плиткин.

Также в больнице заявили, что подобные новости и заявления «подрывают желание ходить на работу». Заместитель директора по медицинской работе Ирина Ткаченко отметила, что заявления о якобы списании препаратов вызвали волнения среди родителей пациентов больницы и среди медперсонала, что влияет на общее состояние каждого вышеупомянутого человека.

— Нам бы хотелось, чтобы нас не обливали грязью, а все-таки относились с пониманием. На сегодняшний день у нас достаточно тяжелый кадровый вопрос, и достаточно тяжелая нагрузка. И, при условии того, как трудятся наши люди и в «ковидных отделениях», и в онкогематологии, такие новости просто подрывают у них желание идти на работу, — сказала она.

Как сообщалось, 13 октября областным государственным администрациям направили письма за подписью члена Счетной палаты Василия Невидомого, в приложениях к которым имеется перечень неиспользованных препаратов. Счетная палата запросила информацию о причинах неиспользования препаратов до завершения срока годности, а также количестве утилизированных лекарственных средств, закупленных за счет государственного бюджета.

Напомним, Николаевская областная детская клиническая больница не использовала до истечения срока годности 5 наименований препаратов, полученных от государства в 2019-2021 годах, на общую сумму 1 миллион 354 тысячи 146 гривен.

Также сообщалось, что областной центр онкологии не использовал медикаменты на сумму в 731 тысячу 867 гривен 69 копеек, закупленные государством в 2019-2020 годах, а база специального медицинского снабжения — вакцины для профилактики различных заболеваний на 1 миллион 480 тысяч 675 гривен.

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам здравоохранения Юрий Гранатуров рассказал, что специалисты изучат, насколько обоснованным и объективным было списание препаратов, купленных за счет государства, в медицинских учреждениях Николаевской области.