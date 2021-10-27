Юрий Гранатуров

Специалисты изучат, насколько обоснованным и объективным было списание препаратов, купленных за счет государства, в медицинских учреждениях Николаевской области.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам здравоохранения Юрий Гранатуров.

Он отметил, что процессом распределения и перераспределения препаратов занимаются организаторы здравоохранения совместно с профильным министерством.

— Это сложная составляющая процесса, это традиционная практика, которая существует всегда. Как они перераспределяются по необходимости, определяет орган управления здравоохранения совместно с организаторами здравоохранения, руководителями, а также Министерством охраны здоровья, — сказал вице-губернатор.

По его мнению, делать какие-либо выводы о списании препаратов в больницах и учреждениях здравоохранения Николаевщины, переданных государством за последние 3 года, можно будет только после анализа каждого конкретного случая.

— Все эти цифры взяты из справки по статистике госаудита и были разосланы всем главным врачам. Определить негативно это или позитивно, просто увидев акт списания, нельзя. Нужно разбираться в каждом конкретном случае. Сейчас поручено специалистам все это пересмотреть, чтобы определить необходимость и объективность подобных действий, — сказал Юрий Гранатуров.

Он добавил, что анализировать данные будут как специалисты облздрава, так и контролирующих органов.

— Они проверят эту ситуацию, состыкуют с тем, как списано, куда ушло, насколько объективно это было, насколько востребовано, разумно или неразумно. Сделаем и проведем такую аналитику. Сходу разобраться в таких тонких вопросах, которые определяются регламентирующими документами Министерства здравоохранения, достаточно сложно. Для того, чтобы сделать выводы, надо провести серьезный анализ, — отметил заместитель главы ОГА.

Напомним, Николаевская областная детская клиническая больница списала 5 препаратов, полученных от государства в 2019-2021 годах, на общую сумму 1 миллион 354 тысячи 146 гривен.

Также сообщалось, что областной центр онкологии не использовал медикаменты на сумму в 731 тысячу 867 гривен 69 копеек, закупленные государством в 2019-2020 годах, а база специального медицинского снабжения — вакцины для профилактики различных заболеваний на 1 миллион 480 тысяч 675 гривен.