В Николаеве на территории микрорайона Варваровка по дюкеру снова пошли трещины.

Об этом пишет житель микрорайона Варваровка Николай Попов в своем Telegram.

Стоит напомнить, что летом нынешнего года уже замазывали бетонной смесью крупные трещины в элементе системы водоснабжения. Местные жители отмечают, что ситуация повторилась и на дюкере снова заметны небольшие трещины.

– Сегодня я был на этой самой части дюкера которая треснула летом. Она треснула ещё раз. Пока мелкими трещинами, которые, с учетом погодных условий, вскоре станут немелкими, – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что объект никто не охраняет, а на территории находятся открытые люки.

– Это не просто недострой, это проект связан с водой. Люки полностью открыты. Дальше думайте сами, но в перспективе вы можете увидеть, как городская власть покажет всем надувные матрацы и прочий мусор, который вытянут из этих колодцев и расскажет о том, какие жители Варваровки плохие, что кидают туда, хорошо если мусор, – пишет Николай Попов.

Напомним, что дюкер в Варваровке при фактической стопроцентной готовности, находится в статусе объекта незавершенного строительства. В Департаменте ЖКХ сообщили, что полный комплекс работ по объекту был завершен в мае 2021 года, однако ввести его в эксплуатацию пока не могут.

В сентябре 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского горсовета заключил договор с николаевской фирмой ООО «ВиК Технологии» на строительство дюкера через реку Южный Буг за 74 миллиона гривен. Само строительство дюкера в Варваровку было начато в 2019 году за счет средств субвенции из государственного бюджета - было потрачено 19,5 миллионов гривен. Для окончания строительства объекта инфраструктуры Николаевский городской совет просил финансирование в 2020 году за счет средств ГФРР в размере 36 миллионов гривен. Еще 21 миллион гривен уже выделен на реализацию проекта из средств городского бюджета Николаева, чтобы завершить строительство дюкера и обеспечить микрорайон водопроводом уже в 2020 году.

5 ноября 2020 года состоялась торжественная церемония запуска водопровода в микрорайон Варваровка.

Народный депутат Александр Пасичный рассказал НикВести, что в Варваровке, в первую очередь, к водоснабжению будут подключать объекты социальной инфраструктуры — учебные и медицинские учреждения.