Алек Болдуин, судя по последним сообщениям в своем Instagram, не считает, что условия на съемках фильма «Ржавчина» были травмоопасными, и что они не виноваты в трагической гибели операторки из Украины Галины Хатчинс.

Актер поделился «скриншотами» члена съемочной группы, который утверждает, что у фильма были «общие проблемы и, к сожалению, одна большая ошибка».

Женщина, утверждающая, что работала над фильмом, свидетельствует о нормальных рабочих условиях.

— У нас никогда не было больше 12,5 часов съемок в день. Это случилось однажды. Все остальные дни мы работали менее 12 часов. В день смерти Галины мы работали 12 часов после 11 часов съемок накануне. Мы закончили, включая операторов, к 18:30. До этого у нас было 56 свободных часов. Никто не был слишком уставшим, чтобы делать свою работу, — пишет член съемочной команды.

По ее словам, некоторые кинооператоры были недовольны гостиничными номерами и оплатой, и требовали большего гонорара.

— Они пытались заключить новые контракты, когда мы уже были в разгаре съемок, и хотели держать продюсеров в тонусе своими заявлениями об увольнении. Они буквально сказали, что заслуживают больше денег и лучших отелей, чем остальная часть команды, потому что они лучше, чем остальная съемочная группа. Эти персонажи не герои. Они заботились только о своих задницах, — сказано в посте.

Добавляется, что продюсеры не покладая рук делали все, чтобы доставить удовольствие съемочной группе, даже некоторым, как женщина называет, неблагодарным операторам.

— Даже этим засранцам из кинооператоров давали все, что они хотели, пока они не начали перегибать. Некоторые продюсеры отказались от всех своих гонораров только для того, чтобы снять фильм и заплатить за отель любому, кто попросит об этом. Некоторые даже проработали дольше других членов команды и совершенно бесплатно, — говорится в сообщении.

Знакомая Болдуина добавила что у них на съемочной площадке было несколько встреч по вопросам безопасности, иногда даже несколько за один день. Она также спросила продюсеров, почему они не защищаются от обвинений со стороны СМИ и общественности, и они ответили, что хотят сосредоточиться на последствиях гибели Галины.

Как сообщалось, 214 операторов из американской киноиндустрии составили обращение, в котором предложили никогда не использовать реальное оружие при съемках.

Окружной прокурор в Нью-Мексико допускает выдвижение уголовных обвинений в смерти Галины Хатчинс.

Ранее сообщалось, Болдуин сделал роковой выстрел, убивший украинскую операторку, во время репетиции.

Напомним, американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив украинскую женщину-оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.