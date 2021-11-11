Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что не все условия Меморандума об урегулировании проблемных вопросов в теплогенерации выполнены. Предприятию не выплатили разницу в тарифах, а также не сняли арест со счетов.

Об этом он сообщил в эфире программы «Добрый вечер» на канале НИС-ТВ.

Как известно, Кабинет министров, НАК «Нафтогаз Украины», Ассоциация городов Украины и Конгресс местных и региональных властей подписали меморандум.

В меморандуме было прописано, что предприятие не повышает тарифы, а эту разницу им компенсируют из местного бюджета. По словам директор «Николаевоблтеплоэнерго», проблема заключается в том, чтобы средства на погашение этой разницы заложили в бюджет.

– Проблема первая, чтобы местные власти внесли в бюджет следующего года эту разницу в тарифах, и это должно быть не как обычно в конце года, а ежемесячно начиная с января, потому что мы должны рассчитываться за газ в течении 45 дней. Если мы не рассчитываемся, то газ нам не отключают, потому что есть решение, но никто не запрещает начислять нам пени и штрафы, которые достигают 37% от объема – это дорого, – отметил Николай Логвинов.

Кроме того, счета «Николаевоблтеплоэнерго» до сих пор заблокированы. Государственная исполнительная служба постановила снять арест, но пока решение не вступило всилу.

– Второе – нам обещали погасить разницу в тарифах, до сих пор изменения в бюджете нет. Разница в тарифах посчитана и утверждена теркомиссиями, но нет источника финансирования. Пообещали снять аресты со счетов. На прошлой неделе вышло постановление и нас внесли в реестр, но до сих пор счета предприятия арестованы. Технически я не могу заплатить за материалы, за электроэнергию, я не могу оплатить распределение газа и тот же газ. Со мной сейчас начнут расплачиваться бюджетники, 23 числа начался отопительный сезон, и мы выставили счета. Зайдут деньги, я не могу потратить эти деньги оплатив счета. Вчера наконец-то появились постановления ГИС о снятия ареста, – рассказал он.

Ранее Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что счета коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» могут быть разблокированы в конце октября.

Как известно, директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что по состоянию на 20 октября все счета предприятия по-прежнему находятся под арестом, несмотря подписанный меморандум между Кабинетом министров, НАК «Нафтогаз Украины», Ассоциацией городов Украины и Конгрессом местных и региональных властей.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если территориальные громады не успеют заключить договора с «Нафтогазом» для газоснабжения бюджетных учреждений, то некоторые города могут остаться без льгот на газ.

Как сообщалось, на Николаевщине, как и в других областях страны, объявили чрезвычайную ситуацию, чтобы бюджетные учреждения могли заключить прямые договора с НАК «Нафтогаз» на поставку газа в этом отопительном сезоне.

Также отмечалось, что в школах, садиках, больницах и прочих бюджетных учреждениях Николаевщины могут не успеть пустить тепло до начала похолодания. Процесс подписания прямых договоров с НАК «Нафтогаз» в рамках чрезвычайной ситуации, объявленной региональной комиссией по ТЭБ и ЧС, может затянуться.

Кроме этого, исполком утвердил ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ тарифы на отопление для населения на уровне 2,4-2,6 тысячи гривен за гигакалорию. При этом на деле платить горожане будут 1,8-1,9 тысячи гривен за гигакалорию.