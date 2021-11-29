В Новоодесском горсовете организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от взрыва в жилом доме.

На странице Новоодесского городского совета в Facebook сообщается, что местные жители призывают присоединиться к сбору продуктов питания длительного хранения и вещей первой необходимости. Помощь можно приносить в городской совет.

– В городском совете продолжается работа по сбору и доставке гуманитарной помощи для пострадавших от взрыва бытового газа, — говорится в сообщении.

Дополнительно будет поставлено в известность об открытии спецсчета для сбора финансовой помощи.

Ранее госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Новой Одессе завершены.

Напомним, что спасатели в течение двух суток продолжали работы в Новой Одессе, где утром 27 ноября произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Сначала было известно о двух погибших и трех пострадавших. Из дома эвакуировали 54 жильцов.