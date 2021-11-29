В Николаеве по улице Очаковской, возле дачного поселка «Сады-1», продолжаются работы по обустройству автобусной остановки. Местные жители возмущены выбранным местом и считают, что количество ДТП на участке дороге увеличится.

Об этом в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» сообщают местные жители.

В группе размещено видео, на котором показано место, где идет обустройство остановки. Местный житель Александр отмечает, что остановка спроектирована неправильно, так как размещена сразу после поворота, что создает аварийную обстановку.

– Это поворот и остановка смерти. Куда смотрят власти, – отметил мужчина.

Кроме того, автор поста напомнил, что 16 ноября в этом месте водитель грузового автомобиля ЗИЛ сбил насмерть женщину, которая стояла на обочине дороги. Эта женщина бала его мамой.

Под постом мнение людей разделились. Одни поддержали мужчину отметив, что участок действительно аварийный, а месторасположение остановки выбрано неправильно.

– Остановка была ведь выше. Перед этим опасным поворотом, маршрутки и автобусы съезжали и в накатанном съезде никому не мешали. Сколько там стоит на грунтовке памятников и висит всегда венков именно на этом повороте... Теперь их станет только больше, к сожалению, – написала Руслана Федосеева. – На этом повороте постоянно аварии, так как он закрытый, а в туман .... Представьте, как люди на этом участке будут стоять и переходить дорогу. Остановка была раньше выше, не доезжая до этого опасного поворота, – отметила Светлана Черненко. – Там дальше на спуске в балку, на повороте поставили остановку. Трешь. Копайте могилы, – подчеркнул Alex Petrov.

В то же время некоторые пользователи соцсети отметили, что на этом участке еще не окончили дорожные работы и не нанесли разметку. Поэтому еще рано судить об аварийности участа.

– Раньше лучше что ли было? Не закончили же еще, – отмечает Ольга Василюк.

Напомним, что днем 27 ноября на автодороге «Одесса – Николаев» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех большегрузов с полуприцепами. В результате аварии собралась 15-километровая пробка, вдоль которой стояли более 400 большегрузов. Позже стало известно, что в аварии погиб как минимум один человек, еще одного госпитализировали.

Позже в сети опубликовали видео масштабной аварии с участием четырех грузовиков, которая произошла 27 ноября на автодороге «Одесса – Николаев».