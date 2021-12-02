Сегодня днем, 2 декабря, около 13:10 на Терновском кольце в Николаеве возникла очередь из желающих уехать в микрорайон Матвеевка. Со вчерашнего дня автобусы №54, обслуживающие «матвеевское направление», начали курсировать по укороченному маршруту.

Об очередях в группе «Маршрутки Николаева. Общественный транспот» в Facebook сообщила Людмила Шаповал.

— Ждем транспорт укороченного маршрута №54. Людей на 2-3 автобуса, а их нет! И это говорят, что нас только в «рабочку» возят в один конец? А люди все подходят и подходят, — посетовала Людмила Шаповал.

Стоит отметить, согласно измененному графику, автобусы №54 в 13:05 и 13:23 отравляются в Матвеевку с 6-й Слободской (автобусный парк «Николаевпастранс»), а уже с с14:35 с интервалом в 15 минут с конечной на Терновском кольце.

— Я хочу обратить внимание руководства перевозчика на неправильность составления графика: транспорта с 12.00 до 13.35 нет ни одной единицы в Матвеевку! — обратила внимание Людмила Шаповал.

Представитель предприятия-перевозчика «Николаевпастранс» Екатерина Стоколя-Литвиненко пояснила, что в указанный Людмилой Шаповал отрезок времени меняются смены водителей, работающих на маршруте №54.

Напомним, исполком Николаевского городского совета принял решение направить два лизинговых автобуса «МАЗ» для обслуживания проблемного маршрута №54.