Заместитель городского головы Николаева Юрий Степанец упрекнул депутатов в том, что они выделили из бюджета города 14,5 миллионов гривен на развитие международного аэропорта «Николаев», а приобретение коммунтехники в лизинг не поддержали.

Об этом стало известно в ходе заседания сессии в пятницу, 17 декабря, передают НикВести.

После того, как проект решения о гарантиях горсовета выполнения лизинговых договоров на покупку техники для коммунальных предприятий не внесли в повестку дня сессии, вице-мэр сказал:

– Вы на прошлой сессии дали аэропорту 14 миллионов – это нужно, я согласен. Но вы дали областному предприятию 14 миллионов и даже не спросили, как оно будет отчитываться за использование этих средств. А свои предприятия вы не поддерживаете, – резюмировал Юрий Степанец.

Напомним, что в ходе заседания сессии 14 декабря, депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение из бюджета города 14,5 миллионов гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Ранее николаевский городской голова Александр Сенкевич раскритиковал депутатов горсовета, которые в ходе сессии 14 декабря отказались поддерживать проект решения о гарантиях горсовета выполнения лизинговых договоров на покупку техники для коммунальных предприятий.

В свою очередь глава фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк объяснил, что в ходе сессии 14 декабря депутаты отказались поддерживать решение о гарантиях горсовета выполнения лизинговых договоров на покупку техники для коммунальных предприятий из-за того, что никто этот проект им не представил на заседаниях фракций.