Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич анонсировал сокращение списка профессий женщин, представители которых должны стать на воинский учет в Украине.
На своей странице в Facebook он отметил, что сейчас там есть профессии, которые не понадобятся ВСУ.
Депутат напомнил, что еще весной был принят закон, который предусматривает, что женщины, имеющие специальность и (или) профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных.
— Такая норма была и раньше, но перечень определял Кабинет министров Украины, однако КМУ является большим коллегиальным органом, а иногда решение нужно принимать уже сегодня. В законе же мы сделали рамку, что этот перечень определяет Министерство обороны. Но так случилось, что этот перечень юстировался и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой, — объяснил глава комитета.
Они с министром обороны Алексеем Резниковым пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения.
— Потому что там есть профессии, которые на самом не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям, — написал он.
Напомним, Министерство обороны утвердило перечень профессий, представительницы которых должны будут встать на обязательный учет военнообязанных. Соответствующий приказ был издан 11 октября. Процесс взятия на учет военнообязанных женщин будет проходить постепенно и планово.
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич анонсировал сокращение списка профессий женщин, представители которых должны стать на воинский учет в Украине.
На своей странице в Facebook он отметил, что сейчас там есть профессии, которые не понадобятся ВСУ.
Депутат напомнил, что еще весной был принят закон, который предусматривает, что женщины, имеющие специальность и (или) профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных.
— Такая норма была и раньше, но перечень определял Кабинет министров Украины, однако КМУ является большим коллегиальным органом, а иногда решение нужно принимать уже сегодня. В законе же мы сделали рамку, что этот перечень определяет Министерство обороны. Но так случилось, что этот перечень юстировался и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой, — объяснил глава комитета.
Они с министром обороны Алексеем Резниковым пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения.
— Потому что там есть профессии, которые на самом не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям, — написал он.
Напомним, Министерство обороны утвердило перечень профессий, представительницы которых должны будут встать на обязательный учет военнообязанных. Соответствующий приказ был издан 11 октября. Процесс взятия на учет военнообязанных женщин будет проходить постепенно и планово.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак