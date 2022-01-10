В Очакове 4 февраля в 10:00 в помещении городского совета проведут повторные общественные слушания о внесении изменений и дополнений в проект генерального плана сел Покровское и Покровка на Кинбурнской косе.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал руководитель РЛП «Кинбурнская коса» Зиновий Петрович.

Рассмотрение предложений общественности по внесению изменений и дополнений в проекты генерального плана сел Покровка и Покровское, раздела «Охрана окружающей природной среды», в том числе стратегическая экологическая оценка, принимаются в течение 30 дней со дня публикации их на сайте Очаковского городского совета, с 3 января.

Согласно последней версии генпланов, село Покровское увеличивается с 274 гекратов до 475.14 га за счет территорий НПП «Белобережье Святослава». Кроме того, село Покровка с 527,95 га увеличивается до 1753.44 га за счет территорий Черноморского биосферного заповедника, Национального парка «Белобережье Святослава».

Зиновий Петрович отмечает, что генеральными планами определено размещение жилищного строительства в комплексе с объектами обслуживания, озеленения, транспортного и инженерного обеспечения.

— Генпланами предлагается освоение новых ранее зарезервированных участков за пределами села и освоение отдельных свободных участков среди существующих территорий. Население села Покровка на 01.01.2041 года составит 910 чел. (114 человек в 2021году), — отметил Зиновий Петрович.

Он также обратил внимание на то, что согласно планам зонирования населенных пунктов предполагается озеленение природно-заповедных территорий, что является нарушением природоохранного законодательства.

— Это противоречит действующему законодательству Украины и фактически изменит целевое назначение природно-заповедного фонда. Уникальную степную флору природно-заповедных территорий Кинбурнской косы, среди которой многие виды занесены в Красную книгу Украины, Европейский и Мировой Красные списки, планируется уничтожить чужеродной древесной растительностью, — уверен он.

Напомним, что 22 декабря 2021 года Николаевский областной совет провалил голосование по обращению к президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров Украины, Генпрокуратуре для контроля ситуации относительного нового генплана сел Кинбурнской косы.

Ранее сообщалось, что генеральные планы сел Васильевка, Покровка, Покровское, разработанные на основании решения Очаковского городского совета, абсолютно не соответствуют требованиям законодательства Украины. Об этом заявляют эксперты правозащитной организации «Екологiя. Право. Людина».

Территории, за счет которых увеличиваются села, имеют статус объектов природно-заповедного фонда Украины — РЛП «Кинбурнская коса» и часть НПП «Белобережье Святослава», они внесены в Изумрудную сеть Европы, а часть их является водно-болотными угодьями международного значения «Ягорлыцкий залив».

Мы ранее сообщали, что в Национальном природном парка «Белобережье Святослава» считают неправильной инициативу Очаковского горсовета расширить территории трех сел на Кинбурнском полуострове, «прихватив» часть заповедных земель, в том числе и относящихся к НПП.

Руководитель Регионального ландшафтного парка «Тилигульский», замглавы Национального экологического центра Олег Деркач предостерегает от включения в границы сел на Кинбурне природоохранных земель.

В Николаевской облгосадминистрации, в свою очередь, заявили, что не могут вмешиваться в планы Очаковского горсовета расширить территорию трех сел на Кинбурнском полуострове, в том числе и за счет заповедных земель, пока процедура проходит в правовом поле.

Ранее в прокуратуре сообщали, что еще до объединения районов Очаковский районный совет, без обязательного согласования с Очаковской РГА, Гослесхозом и управлением экологии Николаевской ОГА, увеличил границы села Покровка на 57 гектаров за счет земель государственного лесного фонда. 12 января 2021 года Николаевский административный окружной суд удовлетворил иск прокуратуры об отмене решения Очаковского райсовета об утверждении проекта землеустройства по изменению границ села Покровка за счет земель регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса».