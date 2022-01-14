«Девочки, фиксируйте. Цена вообще отличная», — николаевские блогеры в прямом эфире обсудили расценки родов в роддоме №3: у Грибанова ₴8 тыс., у Латия ₴14 тыс. | НикВести — Новости Николаева
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