Удалённый прямой эфир николаевского блогера Ольги Киселевой был не единственным видео, где популярные пользователи Instagram обсуждали конкретные суммы доплат в Николаевском роддоме №3.

11 января Ольга Киселева (@kiselyova_expert) и Виктория Голяненко (@_vika_dance_) провели прямой эфир, где ответили своим подписчицам, во сколько обойдутся роды у команд акушеров-гинекологов Андрея Грибанова и Кирилла Латия.

В настоящий момент данное видео также удалено, однако, имеется в распоряжении НикВести.

— Спрашивают, сколько стоят роды у Грибанова (акушер-гинеколог Андрей Грибанов, - прим.). Думаю, это не закрытая информация. Наверное, можно сказать. Когда мы пришли договариваться и прямо говорить, что скоро будем рожать и давайте с вами, он сказал как есть: «Мой гонорар стоит 8 тысяч гривен. Из этих денег я оплачиваю анастезиолога, команду поддерживаю. Если кесарево — 10». И мы сразу понимали, что хорошо. Поэтому вот так, девочки, кому интересно — фиксируйте, такая цена. Какая у другого доктора — не знаю, говорят, что это низкая цена, что у другого доктора может быть больше, — отметила Ольга Киселева. — Цена вообще отличная, - ответила Виктория Голяненко. — Спрашивают, сколько у Латия (акушер-гинеколог Кирилл Латий, - прим.) стоят роды. У Латия стоят 14 на команду. Туда не входит анастезиолог. Анастезиолог по желанию 2,5 тысячи, отдельно. Когда я у него рожала три года назад, цена была меньше. Но тогда и доллар был другой, — сказала Виктория Голяненко.

Бесплатные роды в Украине гарантированы государством. В декабре 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Национальная служба здоровья Украины компенсирует за одни роды 15 тысяч 101 гривну по программе медицинских гарантий. По данным системы E-Health только Николаевский роддом №3 получил в 2021 году 43 миллиона 125 тысяч 99 гривен по данной программе.

Вчера, 14 января, Ольга Киселева опубликовала видео, в котором заявила, что изначально некое «местечковое издание» неправильно истолковало её слова, вследствие чего врачей начали вызывать «на ковёр». На самом же деле, как утверждала блогер, в роддоме №3 нет фиксированных тарифов для благодарности врачей.



Видео @kiselyova_expert от 14.01.2021

— Одно «местечковое» издание у нас в городе, интернет-ресурс, интернет-сайт новостной позволил себе опубликовать информацию якобы с моих слов, сказанных в прямом эфире о том, что в роддомах роды платные и докторы вымогают, либо просят, либо намекают, чтобы им платили. Скажу следующее: 7 дней назад я рожала в 3 роддоме Николаева. Осталась очень довольна, предельно довольна профессионализмом медицинского персонала, который со мной работал — доктором, анестезиологом, акушером, всей операционной командой. И мы решили с мужем, после того, как завершился весь процесс, отблагодарить финансово весь персонал. И это было наше добровольное решение, — сказала Ольга Киселева 13 января, после того, как удалила прямой эфир.

Отметим, что блогер в своем опровержении упустила вопрос стоимости палат для родов. Изначально шла речь, что медперсонал показал и предложил им палату за 2500 гривен в сутки, но в итоге остановились на палате за 580 гривен. Однако, как выяснилось, на сайте Николаевского городского совета отсутствует информация о наличии в роддоме №3 палат за 2500 гривен. Официально, согласно решения исполкома, медперсонал может предоставлять платные услуги по пребыванию в палате с улучшенным сервисом за 582 гривны в сутки.

Реагируя на публикации НикВести, горздрав Николаева пообещал проверить изложенные блогером факты о наличии неформальных тарифов на роды в роддомах города.

Ранее о коррупции в районном роддоме заявляли также жители Первомайска Николаевской области.