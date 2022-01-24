Николаевцы просят закрыть кафе-бар «Парковка» по улице Крылова, 11, который расположен рядом с детским садом и школой.

Об этом написала жительница города Анна Новикова в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook.

По её словам, там круглосуточно находятся пьяные мужчины, которые регулярно устраивают драки и разбирательства.

— Просим закрыть заведение «Парковка» на улице Крылова, 11. В этом заведение постоянно находятся люди в состоянии алкогольного опьянения, устраивают драки и разбирательства. Рядом находится школа, детский и продуктовый магазины. Нет больше сил смотреть на этот бардак, – написала девушка.

Напомним, что николаевцы также жаловались на «наливайку» по улице Крылова, 2, где продают алкоголь на разлив, из-за чего под окнами их дома постоянно происходят пьяные разборки и дебоши.

Ранее сообщалось, что в Николаеве чиновники мэрии разработают интерактивную карту, где каждый горожанин сможет отметить «наливайки» — объекты нелегальной торговли алкогольными напитками.

Позже заместитель городского головы Николаева Юрий Степанец констатировал, что все принимаемые меры не приводят к закрытию точек нелегальной торговли алкогольными напитками.

Напомним, Николаевский горсовет рассмотрит запрет на продажу алкоголя в городе с 22:00 до 10:00.

Напомним, в марте члены комиссии по вопросам гласности и законности Николаевского горсовета единогласно поддержали такую инициативу.

Отметим, что впервые инициатива о запрете продажи в Николаеве после 22:00 алкоголя поднималась еще в 2009 году. Тогда в Николаеве даже проходили соответствующие общественные слушания.

В 2010 году вопрос о необходимости введения ограничений на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков говорил начальник отдела криминальной милиции по делам детей УМВС Украины в Николаевской области Вячеслав Мунтян.