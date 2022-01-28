Николаевская ТЭЦ сделает перерасчет жильцам домов без счетчиков, которые в ноябре-декабре 2021 года получали большие платежки.

Об этом рассказала замначальника отдела сбыта предприятия Светлана Борисенко, сообщает пресс-служба горсовета.

Она сообщила, что такая ситуация сложилась из-за изменений в законодательстве, согласно которым, при подготовке счетов за тепло жильцам домов без счетчиков должна учитываться максимальная тепловая нагрузка.

— Для урегулирования этого вопроса Николаевской ТЭЦ заключено соглашение с лицензированной организацией. Был произведен перерасчет с учетом фактической тепловой нагрузки. Поэтому в платежных документах, которые поступят потребителям за январь, будет произведен перерасчет с начала отопительного периода, то есть за ноябрь, декабрь. Ноябрь и декабрь будут рассчитаны по фактической тепловой нагрузке, а январь — уже согласно данным лицензированным учреждением, — сказала Светлана Борисенко.

Напомним, жители Николаева пришли на сессию городского совета и попросили депутатов дать им возможность перейти на индивидуальное отопление.

Ранее мэр Александр Сенкевич подтвердил, что ТЭЦ выставляет большие суммы домам, где нет счетчиков тепла. Мэр добавил, что таких домов в Николаеве около сотни. Однако та часть, которая пользуется услугами «Николаевоблтеплоэнерго», получает такие же платежки, как и в домах со счетчиками. Это связано с тем, что город на правах собственника теплоснабжающего предприятия приравнял расчеты в домах с счетчиками и без.

Напомним, что жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева попросили городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление. В Николаевской ТЭЦ заверили, что будет сделан перерасчет за отопление в домах без приборов учета тепла. Снижение стоимости составит 30-40%.