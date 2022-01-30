Приметную инсталляцию в виде надписи «I love Mykolaiv», которая встречала гостей на центральной улице Николаева, привели в порядок и поставили на прежнем месте.

Об этом сообщает портал 0512.ua.

Арт-объект вновь красуется в сквере «Трояндовом» с 29 января. Обновленные пластиковые литеры еще не успели испортить тинейджеры, как это произошло в прошлый раз, также они выглядят более насыщенными и яркими.

— Восстановлено и само сердце, которое почти месяц разрушалось, — добавляет корреспондент местного ресурса.

Напомним, под окончание прошлого года в центре Николаева на пересечении улиц Соборной и проспекта Центрального трое неизвестных повредили арт-объект «I LOVE MYKOLAIV», который открыли в 2018 году ко Дню города.

Перед этим объект пострадал в конце сентября, дети повредили элемент инсталляции в виде сердца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа детей перемещается по буквам, пока родители находятся рядом и наблюдают за этим. Однако в какой-то момент ребенок проламывает фигуру ногой. В начале октября отремонтированное сердце вернули на место.