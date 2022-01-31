Жители микрорайона Варваровка продолжают жаловаться на работу водителей «маршруток» №3 и №3а, которые самовольно меняют маршрут.

Об этом стало известно на аппаратном совещании в понедельник, 31 января, пишут НикВести.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич отметил, что в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» за последнее время 7 человек пожаловались на работу данного маршрута.

Начальник городского управления транспорта Дмитрий Попов рассказал, что некоторые водители маршрутов №3а сокращают маршруты и ездят по маршруту №3. Сейчас ориентируют наряды полиции, чтобы не позволяли смену маршрута.

— Об этом мы указали патрульной полиции, чтобы их притянули к административной ответственности за отклонение от маршрута, также с перевозчиком была проведена работа, чтобы этот вопрос держали на контроле. Не происходит изменение тарифа, но пассажирам кажется, что неправомерно снимается с них оплата на гривну больше, — рассказал Дмитрий Попов.

Напомним, что исполнительный комитет Николаевского городского совета дважды не поддержал внесение изменений в маршрут №3, который курсирует в Варваровке.

Напомним, что пассажиры маршрута №3 «Старый ж/д вокзал – Варваровка» пожаловались на водителей, которые требуют оплачивать проезда в размере 7 гривен, вместо ранее установленного тарифа в 6 гривен.

В администрации предприятия «Гуриг-сервис» отметили, что согласно решению исполкома Николаевского городского совета, маршруты №3 и №3а немного отличаются, соответственно, стоимость проезда отличается на 1 гривну.

После случившегося руководство фирмы-перевозчика «Гуриг-сервис» заверило, что уволило четырех водителей, которые требовали с пассажиров маршруток №3 платить 7 гривен за проезд.