Жители микрорайона Варваровка пожаловались на работу перевозчика по маршрутам №3 и №3а. Люди просят добавить количество маршруток, поменять интервалы и изменить схему маршрута.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома, которое состоялось в среду, 13 октября, сообщают НикВести.

Диана Кондратьева

Жительница Варваровки Диана Кондратьева рассказала, что люди просят добавить количество машин на маршрут №3, а также продлить его через улицы Микитенко, Северная и Мичурина.

– Если у маршрута №3а 14 машин, а иногда 15, то у №3 только 6 машин. Кроме того, существенно увеличились интервалы между маршрутками. Раньше маршрут №3 ходил с интервалом 4-5 минут, то сейчас он поменялся на 20 минут. А на маршруте №3а интервал сократился, она курсирует каждые 5 минут до 20:00. Для этого маршрута это маленький интервал. Маршрут №3а не устраивает жителей Варваровки, так как он охватывает одну сторону, которая проходит через «Турбазу», – отметила выступающая.

Кроме того, она рассказала, что водители маршруток №3и №3а отказываются останавливаться по требованию пассажиров.

– Если на участке, который проходит по городу, еще остановки есть, то по участку по Одесскому шоссе в Варваровке, они отсутствуют. Водители отказывают в остановках от улицы Ламбертовская до района «Стекляшки». Вместо трех остановок, водители делают одну, – рассказала Диана Кондратьева.

Также она подчеркнула, что жители микрорайона не могут сесть на маршрутку в вечернее время с 19:00 до 21:00. Интервалы между маршрутками от 40 минут до часа.

Дмитрий Попов

Начальник городского управления транспорта Дмитрий Попов сообщил, что ситуация была изучена и перевозчик внес изменения в работу. Сейчас рассматривается вопрос касательно продления маршрута №3 и внесения изменения в схему маршрута.

– Если раньше по маршруту №3а довозили людей до конечной остановки по улице Одесское шоссе, или высаживали, или брали еще плату за проезд в город, то сейчас такого не происходит. По маршруту №3а люди могут добраться до конечной остановки и пересесть в другую маршрутку. Также наладилась работа с GPS-трекерами, – сообщил Дмитрий Попов.

Павел Котельников

В свою очередь директор фирмы «Гуриг-сервис» Павел Котельников подчеркнул, что буден доработан вопрос остановок по требованию.

– Еще доработаем вопрос выходных дней, добавим машин. По «Турбазе» сократим интервалы, – заверил он.

Мэр города Александр Сенкевич поручил управлению транспорта проработать все вопросы, которые были озвучены жителями микрорайона, а после доложить о результатах на следующем заседании исполкома.

Напомним, что пассажиры маршрута №3 «Старый ж/д вокзал – Варваровка» пожаловались на водителей, которые требуют оплачивать проезда в размере 7 гривен, вместо ранее установленного тарифа в 6 гривен.

В администрации предприятия «Гуриг-сервис» отметили, что согласно решению исполкома Николаевского городского совета, маршруты №3 и №3а немного отличаются, соответственно, стоимость проезда отличается на 1 гривну.

После случившегося руководство фирмы-перевозчика «Гуриг-сервис» заверило, что уволило четырех водителей, которые требовали с пассажиров маршруток №3 платить 7 гривен за проезд.