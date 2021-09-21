В администрации фирмы-перевозчика «Гуриг-сервис» объяснили, почему с пассажиров маршрута №3 требуют платить за проезд 7 гривен.

Свое обращение к пассажирам они опубликовали в Facebook-группе «Маршрутки Миколаєва. Громадський транспорт».

Как сообщалось, пассажиры маршрута №3 «Старый ж/д вокзал – Варваровка» пожаловались на водителей, которые требуют оплачивать проезда в размере 7 гривен, вместо ранее установленного тарифа в 6 гривен.

В администрации предприятия «Гуриг-сервис» отметили, что согласно решению исполкома Николаевского городского совета, по городу курсируют автобусные маршруты №3 и №3а, маршруты которых немного отличаются, соответственно, стоимость проезда отличается на 1 гривну.

Так, маршрутные такси №3а осуществляют пассажирские перевозки через «турбазу», поэтому длина маршрута больше, а цена проезда 7 гривен.

Напомним, в микрорайоне Варваровка сегодня, 21 сентября, возник скандал из-за ситуации, когда для поездки в центр города нужно заплатить 14 гривен.

Отметим, что с 1 июня в Николаеве повысили цены на проезд в маршрутках, автобусах и электротранспорте.

Ранее сообщалось, что в июне в мэрии состоялся конкурс по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования на 2021-2022 годы. В то же время маршруты №8 и №21 ликвидировали, поскольку они дублируют схему пути троллейбуса № 2.